산리오캐릭터즈와 협업 4종 첫선

주방용품기업 코렐 브랜드(Corelle Brands)의 테이블웨어 코렐(Corelle)이 크리스마스와 연말 시즌을 맞아 글로벌 인기 캐릭터 ‘산리오캐릭터즈’와 협업한 ‘코렐 산리오캐릭터즈 크리스마스 에디션’(사진)을 홀리데이 한정판으로 출시했다고 11일 밝혔다.

‘코렐 산리오캐릭터즈 크리스마스 에디션’은 헬로키티, 마이멜로디, 쿠로미, 시나모롤 등 산리오캐릭터즈의 가장 사랑받는 4가지 캐릭터를 크리스마스 테마로 담아냈다.

레드와 그린을 포인트 컬러로 활용해 크리스마스 홀리데이 시즌을 특별하게 연출했으며, 코렐 고유의 화이트 3중 압착 비트렐(Vitrelle™) 유리에는 산리오캐릭터즈의 사랑스러운 표정과 크리스마스 장식들을 담아보는 것만으로도 즐거운 기분을 선사한다는게 코렐 브랜드의 설명이다.

이번 에디션은 홈파티 플레이트, 홈파티 디시, 홈파티 머그 등 총 6종으로 구성된 세트상품으로 나왔다. 브런치·디저트·티타임 등 다양한 테이블 연출은 물론 크리스마스와 연말 연시 홈파티에 유용하게 사용할 수 있다. 귀여운 디자인과 실용성을 모두 갖춰 선물용으로도 안성맞춤이라는 평가다. 강문규 기자