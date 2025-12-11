블룸버그 “스페이스X, 2200조원 기업가치로 내년 상장 추진”

[헤럴드경제=정목희 기자] 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 약 1조5000억달러(약 2207조원)의 기업가치로 내년 증시 상장을 추진하고 있다고 블룸버그통신이 10일(현지시간) 보도했다. 스페이스X는 최대 300억달러(약 44조원) 이상의 자금을 조달할 계획으로, 성사될 경우 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)가 될 전망이다.

블룸버그는 복수의 소식통을 인용해 스페이스X 경영진과 자문단이 IPO 시점을 내년 중후반으로 검토하고 있으며, 시장 상황에 따라 일정이 조정될 수 있다고 전했다.

로이터통신 또한 스페이스X가 내년 IPO를 통해 250억달러 이상을 조달하는 방안을 논의 중이라고 보도했다. 로이터는 스페이스X가 내년 6~7월 상장을 목표로 은행들과 논의를 시작했으며, 기업가치가 1조달러를 넘길 수 있다고 덧붙였다.

소식통에 따르면 스페이스X는 IPO로 확보한 자금 일부를 우주 기반 데이터센터 구축과 이를 위한 반도체 칩 구매에 투입할 계획이다. 이는 스타링크 사업 확대와 우주 공간에서의 AI 기술 적용을 위한 인프라 마련 차원으로 해석된다.

이전까지 최대 규모의 IPO는 2019년 사우디 아람코의 상장으로, 약 290억달러를 조달한 바 있다.

블룸버그에 따르면 스페이스X는 올해 연간 약 150억달러(약 22조원)의 매출을 올릴 것으로, 내년에는 매출이 220억∼240억달러(약 32조∼35조원)로 증가할 것으로 예상된다. 매출의 대부분은 위성 인터넷 사업 스타링크에서 나온다.

스페이스X의 최대 장기 투자자는 피터 틸의 파운더스 펀드, 발로르 에쿼티 파트너스 등 벤처캐피털 기업들이며, 자산운용사 피델리티와 알파벳 구글 역시 주요 투자사다.

머스크는 이날 블룸버그 보도를 인용해 후속 분석 기사를 게재한 아르스 테크니카의 우주항공 전문기자 에릭 버거의 엑스(X·옛 트위터) 게시물에 “늘 그렇듯이, 에릭이 정확하다”고 답글을 달았다.

버거 기자는 해당 기사에서 블룸버그 등이 보도한 스페이스X의 내년 IPO 계획을 확인했다면서 “이는 세계 최대 우주기업과 그 창립자 일론 머스크의 생각에 중대한 전환이 일어났음을 의미한다”고 짚었다.

버거 기자는 그동안 스페이스X의 IPO를 거부해온 머스크가 생각을 바꾼 배경에는 대규모 자금 조달을 통해 인공지능(AI) 기술을 우주공학에 융합하려는 의지와 함께 우주 AI 데이터센터 구축 계획, 화성 개척을 위한 우주선 스타십 개발 가속 필요성 등이 자리하고 있다고 분석했다.

블룸버그와 로이터는 스페이스X의 최대 규모 IPO가 이뤄질 경우 주요 비상장 기업들의 증시 진입을 촉진할 수 있다고 전망했다.

AI 업계의 대표 주자 오픈AI와 앤트로픽도 내년 IPO를 논의 중인 것으로 알려져 있다.

금융정보업체 머저마켓의 주식시장 책임자인 사무엘 커는 “이 모든 거래가 성사된다면, 올해 이미 싹이 트기 시작한 미국 IPO 시장이 진정한 부활을 맞이할 것”이라고 말했다.