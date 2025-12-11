[헤럴드경제=이원율 기자]김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 11일 오세훈 서울시장과 정원오 서울 성동구청장이 내년 지방선거 서울시장직을 두고 맞붙으면 “오 시장이 굉장히 어려울 것”이라고 전망했다.

김 전 위원장은 이날 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연, “서울시장이라는 건 서울 시민과 소통을 잘해 일상 생활을 편안하게 해결해주는 그런 역할을 해야 한다”며 이같이 밝혔다.

김 전 위원장은 “서울시장이 거창한 정치적 경력, 혹은 서울시장이 되면 다음에 대통령이 될 수 있다는 이런 사람은 내가 볼 때는 서울 시민이 원하지 않는다고 생각한다”며 “그렇기에 서울 시민의 실생활에 대해 소통할 수 있고, 그 문제를 해결할 수 있는 역량을 가진 사람을 선호할 것으로 생각한다. 그래서 정 구청장이 뜨기 시작하지 않았나, 이렇게 생각한다”고 했다.

그는 “사실 어떤 의미에서 보면 정 구청장은 완전히 행정가”라며 “서울 시민이 지금 실질적으로 어떤 시장을 원하는가. 과거 여러 거물 정치인이 서울시장을 했지만, 그들이 서울시에 대해 어떻게 뭘 해줬느냐는 걸 생각해야 할 것”이라고 덧붙였다.

정 구청장은 인지도가 낮지 않느냐는 물음에는 “그 지지도는 금방 향상될 수 있다”며 “지금 나타나는 여론조사 자체는 그렇게 큰 의미가 없다”고 했다.

김 전 위원장은 “정원오 대 오세훈(이라고)하면 오 시장이 굉장히 어려울 것이다. 나는 그렇게 본다”고 했다.

그는 “서울시장이라고 하는 건 사실 시민의 일상 생활에 편의를 제공할 수 있는 데 얼만큼 노력할 수 있느냐에 달려 있다고, 그러니까 일반 시민과 소통을 잘할 수 있는 사람”이라고 부연했다.

‘정원오라는 인물이 오 시장의 상당히 위협적인 라이벌이 될 것이라고 보는가’라는 질문에는 “그렇다”고 했다.