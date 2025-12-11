6G 핵심 기술 확보 가속화 통신업계 핵심 과제 공동 해결 차원서 의미

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자와 KT가 AI 무선망(AI-RAN) 기반 사용자 맞춤 네트워크 최적화 기술을 KT 상용네트워크에 적용해 실효성을 입증했다고 11일 밝혔다

앞서 양사는 지난 6월 시뮬레이션을 통해 기술 효과를 확인, 이번에 실제 상용망에서 기술 검증을 통해 다양한 통신 환경에서도 서비스가 끊김 없이 안정적으로 제공되는 것을 확인했다.

이번 성과는 사용자의 통신 체감품질을 높이는 통신업계의 핵심 과제를 함께 풀어냈다는 점에서 의미가 크다. 삼성전자는 이를 위해 AI 기반 사용자 맞춤 무선망 최적화 기술을 연구해왔다.

기존 무선 네트워크는 하나의 기지국(셀)에 연결된 모든 단말(스마트폰 등)에 동일한 네트워크 설정을 적용하는 방식이 일반적이었다. 이 때문에 전파가 약한 구간을 지날 때나 고속 이동 중에는 기지국과 단말 간 연결이 끊기며 서비스 품질이 떨어지는 문제가 빈번했다.

이번에 양사가 검증한 AI 기반 사용자 맞춤 최적화 기술은 네트워크 단위가 아니라 개별 사용자 단위로 실시간 무선망 환경을 분석해 최적 설정을 자동 적용하는 것이 핵심이다. AI는 사용자의 이동 경로, 패턴, 반복적으로 발생한 신호 이상 등을 학습한 뒤 문제 발생 가능성을 사전에 예측한다. 이를 통해 동일한 품질 저하가 반복되는 상황을 방지하고, 사용자 체감 통신 품질을 안정적으로 끌어올린다.

양사는 실제 상용 환경에서 기술의 효과를 확인하기 위해 경기도 성남시 일부 지역에서 약 1만8000여 명의 가입자를 대상으로 검증을 진행했다. 특히 반복적으로 통신장애를 경험해 온 이용자들에게 AI 기반 기술을 적용해 개인별 문제 패턴과 맞춤형 네트워크 설정을 도출했다.

적용 전후 일주일간의 데이터를 비교한 결과, 문제 이용자 뿐 아니라 일반 사용자 전반의 연결 끊김 발생량이 눈에 띄게 감소한 것으로 나타났다. 양사는 향후 적용 지역을 확대해 상용망 기반의 고도화 검증을 이어갈 계획이다.

특히 데이터와 트래픽 증가가 폭발적으로 예상되는 6G 시대에 사용자가 다양한 환경에서도 끊김 없는 통신 서비스를 누릴 수 있다는 점에서 이번 검증은 중요한 전환점으로 평가된다. 실제 사용자 경험 개선 효과가 명확하게 확인된 만큼 AI-RAN의 대표적 적용 사례로 평가될 전망이다.

정진국 삼성전자 삼성리서치 차세대통신연구센터장(부사장)은 “AI가 실제 망에서 사용자 경험을 향상시킬 수 있음을 증명한 성과”라며 “두 연구소는 지속적인 기술 고도화와 검증을 통해 AI 중심의 미래 통신 기술을 선도해 나가겠다”고 말했다.

이종식 KT 미래네트워크연구소장 전무는 “이번 검증은 AI가 네트워크 운영을 사용자 중심으로 혁신할 수 있다는 가능성을 입증한 성과”라며 “KT는 삼성전자와 함께 맞춤형 최적화 기술을 고도화해 안정적이고 끊김 없는 서비스를 제공하고, 6G 핵심 기술 확보에 앞장서 고객 가치를 혁신해 나가겠다”고 밝혔다.