오는 22일까지 ‘연말 감사제’ 타임딜 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카가 고객 성원에 보답하기 위해 오는 22일까지 최대 880만원의 중고차 할인 혜택을 제공하는 2025 ‘Good Bye 연말 감사제’ 타임딜을 진행한다고 11일 밝혔다.

대상 차량은 총 140여 대로, 이 가운데 프리미엄 플래그십 세단인 벤츠 S클래스는 최대 880만원 할인돼 합리적인 조건에 구매할 수 있다. 타임딜 차량을 온라인으로 구매 완료한 고객 중 선착순 10명에게 신세계 상품권 20만원을 추가로 증정하는 혜택도 마련했다.

이 외에도 각기 다른 라이프스타일에 맞춘 인기 차량을 특별 할인해 연말 차량 구매를 고민하는 고객에게 폭넓은 선택지를 제시한다.

리본카 관계자는 “한 해 동안 리본카를 믿고 선택해 주신 고객분들께 감사의 마음을 전하고자 연말 타임딜 프로모션을 마련했다”라며 “내년에도 고객의 기대에 부응하는 서비스와 혜택을 확대하며, 한 단계 더 성장해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 리본카는 지난 10월 ‘이동의 자유’를 핵심 철학으로 삼아 리브랜딩을 단행하고, 브랜드와 서비스 체계를 재정비했다.

특히 세계적인 시험인증기관 티유브이슈드로부터 6년 연속 인증을 받은 리컨디셔닝센터 RTC(Reborncar Trust Center)와 특허 받은 정밀 점검 기준 RQI(Reborncar Quality Inspection)를 중심으로, 표준화된 프로세스와 객관적인 데이터에 기반한 체계적인 시스템을 운영하고 있다.

아울러 고객 접점을 늘릭 위해 200대 이상의 차량을 전시할 수 있는 천안지점을 신규 오픈했으며, 서울·청라·일산·천안·부산·대구·광주·제주 등 전국 주요 도시에 리본카 지점을 운영하며 고객 접근성을 강화하고 있다. 또한, ‘8일 안심 환불 서비스’와 ‘연장 보증 서비스’ 등 고객 중심 서비스를 도입했다.