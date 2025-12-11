기재 확충·노선 확대가 성장 견인 12월 10일까지 총 3808편 운항

[헤럴드경제=서재근 기자] 하이브리드 항공사 에어프레미아는 올해 1월부터 10일까지 총 3808편을 운항해 누적 탑승객 100만 명을 돌파했다고 11일 밝혔다.

취항 첫해인 2021년에는 코로나19 상황 속에서도 국내선과 무착륙 관광비행을 중심으로 8만1457명을 수송하며 출범의 기반을 마련했다. 이후 2022년 국제선 정기편 취항을 기점으로 성장세가 본격화돼 ▷2022년 9만8153명 ▷2023년 67만1483명 ▷2024년 76만6503명으로 매년 가파른 증가 흐름을 이어왔다.

올해는 12월 중순을 앞둔 시점에서 이미 100만 명을 돌파하며, 취항 5년 만에 ‘연간 100만 시대’에 진입하는 데 성공했다.

올해 여객 증가에는 기재 확충과 신규 노선 개설이 주요 영향을 미쳤다. 에어프레미아는 올해 B787-9 항공기 2대를 추가 도입했고, 다낭·홍콩 등 아시아 노선을 확대하며 네트워크를 다각화했다.

그 결과 100만 명의 전체 탑승객 가운데 아시아 노선은 약 52만여명(52%)으로 절반 이상을 차지했고, 미주 노선은 46만2000여 명(46.2%), 전세기는 1만8000명(1.8%)으로 집계됐다. 장거리 미주 노선이 전체의 절반에 가까운 비중을 기록하며 장거리 전문 항공사로서의 입지를 더욱 강화했다.

여객 성장은 매출 실적으로도 이어졌다. 에어프레미아는 2024년 약 76만 명의 탑승객을 기록, 약 5000억원의 매출을 기록했으며, 장거리 중심의 노선 전략을 기반으로 높은 1인당 매출을 실현했다.

에어프레미아 관계자는 “연말 추가 기재 도입이 완료되면 내년에는 월평균 10만 명 이상의 수송도 가능할 것으로 보고 있다”며 “계속해서 경쟁력 있는 노선개발과 차별화된 서비스로 성장세를 이어가겠다”고 말했다.