12월 10일~16일, 선정 결과 등 12월 18일 공개

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시(시장 이현재)가 2025년 한 해 동안 시정 각 분야에서 있었던 주요 소식을 시민과 함께 돌아보고, 시민들의 마음에 남은 ‘올해의 뉴스’ 10건을 선정하기 위해 12월 10일부터 16일까지 7일간 온라인 투표를 진행한다.

이번 투표는 2025년 하남시를 대표하는 뉴스를 시민의 시각에서 다시 한번 조명하는 과정이다.

채상호 공보담당관은 “시민들이 관심과 호응을 보냈던 뉴스를 함께 선정함으로써, 도시의 한 해를 시민과 함께 기록하는 데 의미가 있다”고 설명했다.

참여 방법은 하남시 공식 유튜브 게시물에 게시된 안내 링크나 QR코드를 통해 투표페이지(네이버폼)에 접속해 유튜브 구독 인증 후 뉴스 후보 20건 중 3건을 선택하면 된다.

참여 시민 중 무작위로 100명을 추첨해 1만원권 커피 상품권을 지급하는 경품 이벤트도 진행한다.

채 공보담당관은 “투표 결과는 올해 하남시정의 흐름을 시민과 공유하는 자료가 될 뿐 아니라, 향후 정책 우선순위와 시민 체감도를 파악하는 데도 참고할 예정{이라고 덧붙였다.

한편, ‘2025 하남시 올해의 10대 뉴스’ 선정 결과와 이벤트 당첨자 명단은 오는 18일 하남시 공식 유튜브 게시물을 통해 공개할 예정이다.