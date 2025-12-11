[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트가 다가오는 크리스마스 시즌을 맞아 17일까지 홈파티용 먹거리와 용품을 최대 50% 할인하는 ‘윈터 해피딜’ 행사를 한다고 11일 밝혔다.

이번 행사에서는 연말 가족과 지인 모임을 준비하는 수요에 맞춰 델리, 신선식품, 트리, 장식류 등 시즌 상품군의 할인 폭을 넓혔다.

온라인 그로서리 장보기 앱 ‘롯데마트 제타’에서는 15일까지 크리스마스 홈파티용 즉석조리 식품 사전예약을 운영한다. 엘포인트 회원에게 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 제타플렉스 서울역점을 포함한 전국 67개 점포에서 신청할 수 있다. 사전 예약 고객은 23~27일 사이 원하는 날짜에 배송받을 수 있다.

광어, 연어, 전복, 홍새우 등 8가지 인기 회를 한번에 담은 ‘시그니처 모둠회 플래터(450g 내외/냉장/원산지 별도표기)’는 3만2900원에 판매한다. 폭립, 훈제 삼겹, 치킨 등으로 구성한 ‘BBQ 플래터’와 김밥, 닭강정, 또띠아 등을 모은 ‘온가족 모둠 도시락’은 엘포인트 회원가 기준으로 각각 2만3992원, 1만1893원이다.

크리스마스 케이크 사전 예약도 받는다. ‘딸기듬뿍 스노우베리’는 2만5000원에, ‘쉬폰에 반하다(딸기/초코)’는 1만1900원에 판매한다.

신선 식품도 홈파티 수요에 맞춘 프로모션을 마련했다. 엘포인트 회원에게는 ‘캐나다산 소고기 구이류’를 30% 할인 판매한다.

시즌 용품 할인도 강화했다. ‘크리스마스 혼솔 트리 세트(100㎝~140㎝)’는 6만9000원부터 9만9900원까지 다양한 사양으로 구성했다.

강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 “연말 홈파티를 부담없이 준비할 수 있도록 상품력과 가격 경쟁력을 강화했다”고 말했다.