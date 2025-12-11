마포구, 행정심판·행정소송 이어 민사 명도소송까지 잇단 승소 2019년 계약 체결 후, 기간 만료에도 계속된 버티기… 법원, 마포구 손 들어

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 12월 10일 마포요양병원과의 장기적 법적 분쟁의 마지막이었던 민사 명도소송까지 승소함에 따라 그동안 지연돼 온 마포장애인복지타운 건립에 청신호가 켜졌다.

이번 판결로 마포요양병원은 더 이상 건물에 대한 점유를 지속할 수 없게 되었으며, 마포구는 공유재산 회수 절차에 착수해 복지타운 조성을 신속히 진행할 방침이다.

마포구와 마포요양병원의 갈등은 2019년 4월부터 옛 마포구의회 건물(성산로 128)을 사용해 온 마포요양병원이 2024년 3월 사용허가 만료 이후에도 정당한 사유 없이 계속 점유해 오면서 발생했다.

마포구는 계획된 장애인복지타운 건립을 위해 2023년 9월부터 총 여섯 차례에 걸쳐 퇴거를 요청했으나, 병원 측은 ‘추가 5년 연장 약속’ 등이 있었다는 주장을 내세우며 사실상 점유를 지속해 왔다.

병원은 마포구의 처분에 불복해 행정심판과 행정소송을 잇달아 제기했으나, 2024년 7월 서울시 행정심판위원회는 병원이 제기한 행정심판을 기각하고, 2025년 8월 서울행정법원 역시 사용허가 갱신거부처분 취소를 구한 행정소송을 기각하며 마포구의 손을 들어주었다.

재판부는 ▲추가 연장에 관한 어떤 공적 견해도 행정기관이 표명한 적이 없으며 ▲입찰공고에 ‘공공 목적에 따라 사용 용도가 변경될 수 있다’는 점이 명확히 적시되어 있으며 ▲마포구의 장애인복지타운 건립은 공익성이 크다는 점을 인정해 병원의 주장을 일관되게 받아들이지 않았다.

이번 민사 명도소송 승소는 그간 진행돼 온 모든 법적 절차에서 마포구의 정당성이 최종적으로 입증되었음을 보여준다.

이에 따라 마포구는 장애인복지타운 건립 지연으로 인해 발생한 행정 공백을 서둘러 해소할 계획이다.

마포구는 서울시 평균 대비 장애인 복지 인프라가 부족한 상황이며, 특히 마포뇌병변장애인비전센터와 발달장애인평생교육센터의 이용 기간 제한에 따른 안정적인 대체 공간 마련이 시급한 과제이다.

이에 지난 10월에는 지역 장애인단체와 주민 1만 2천여 명이 참여한 ‘장애인복지타운 건립 촉구 성명서’가 마포구에 전달되며 사업 추진을 요구하는 마포구민의 염원을 다시 한 번 확인한 바 있다.

‘장애인복지타운 건립 촉구연대’는 마포요양병원의 무단점유 장기화로 인해 공공시설 확충이 수년째 지연된 점을 강하게 비판하며, 장애인 가족들의 절박한 현실을 대변했다.

구가 구상하고 있는 마포장애인복지타운은 뇌병변·발달장애인을 비롯한 모든 장애인을 아우르는 거점으로, 장애인주간보호시설, 문화창작소, 장애인공방, 직업훈련·일자리지원센터, 운동센터, 장애인마이스터 직업학교 등을 통합적으로 제공하는 종합복지시설로 조성될 예정이다.

박강수 마포구청장은 “행정심판과 행정소송, 그리고 오늘의 명도소송까지 모든 법적 판결이 마포구의 입장이 정당했음을 보여주고 있다”며 “사익을 앞세워 공공재산을 무단 점유해 온 마포요양병원의 잘못된 행태를 바로잡고, 구는 기존 마포장애인복지관과 장애인복지타운을 유기적으로 연결하여 장애인 복지타운 조성에 힘쓸 것”이라고 말했다.