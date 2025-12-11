명함·공문서 위조 통한 접근 방식 증가 및 피해 발생 구로구의 선제 대응 및 예방 활동 본격화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 최근 구청 직원을 사칭한 사기 시도가 잇따르자 주민과 관내 업체의 피해를 예방하기 위해 대응 체계를 강화하고 나섰다.

구는 사칭 수법이 정교해지고 실제 금전 피해로 이어지는 사례까지 발생함에 따라 ‘공무원 사칭 피해 예방 조치 계획’을 수립하고 실효성 있는 대응 방안을 즉시 시행 중이다.

사칭범은 위조된 공문서와 명함을 활용해 구청 계약 담당자인 것처럼 접근하며, 전기장비, 소화기, 도서 등 공공기관 납품용 물품 구매를 유도하거나 특정 업체를 소개해 대납을 유도하는 방식으로 신뢰를 얻는다. 일부는 보험가입, 은행상담 등을 제안하며 금융사기를 시도하기도 한다.

주된 접근 방식은 유선전화 및 문자메시지이며, 구청 계약정보와 나라장터 등록 정보를 악용해 정교한 시나리오를 꾸민다.

최근에는 재무과, 건축과, 문화관광과 등 여러 부서를 사칭한 사례가 접수됐고, 일부는 실제 금전 피해로 이어졌다. 그러나 일부 업체는 사칭 연락을 받은 즉시 구청에 담당자 여부를 확인해 피해를 막은 것으로 확인됐으며, 이로 인해 초기 대응의 중요성이 부각되고 있다.

사칭 수법은 △실존 직원 실명 도용 △위조 명함·공문서 제시 △소액 납품을 통한 신뢰 확보 후 고액 유도 △금융기관 상담 제안 등으로 다양화되고 있다. 특히 수의계약을 빙자해 금전 요구를 하거나 휴대전화로 견적서를 요청하는 등 공식 절차를 벗어난 방식이 주요 수법으로 나타나고 있다.

구는 피해 확산을 막기 위해 계약 체결 시 ‘공무원 사칭 주의 안내문’을 계약업체에 배포하고, 사칭 사례 발생 시 즉시 사실관계를 확인해 부서 간 공유하는 전파 체계를 가동한다. 구청 앞 사거리, 지하철역 등 유동 인구가 많은 지역에는 예방 현수막을 설치하고 문자, 누리소통망(SNS), 소식지, 미디어보드 등 다양한 채널을 통해 홍보를 강화하고 있다.

구는 특히 계약 제안을 받았을 경우, 반드시 구로구 누리집의 ‘부서안내’ 메뉴를 통해 해당 부서의 공식 연락처를 확인해 진위를 검증해야 한다고 강조했다. 구로구는 명함 전송이나 개인 연락처를 통한 견적 요청, 물품 구매 유도, 수의계약을 명분으로 한 금전 요구는 절대 하지 않으며, 이러한 접근은 모두 사칭 범죄의 전형적인 수법이다.

의심 사례 발생 시에는 경찰(112) 또는 금융감독원 금융소비자포털 ‘파인’을 통해 즉시 신고하고 사기범이 사용한 연락처는 스팸 차단 앱에 등록해 2차 피해를 방지해야 한다.

자세한 내용은 구로구 누리집 또는 재무과를 통해 확인할 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “사칭 수법이 날로 정교해지는 만큼, 주민과 계약업체 모두 세심한 주의가 필요하다”며 “구는 앞으로도 사칭 사례를 면밀히 수집하고 강도 높은 홍보와 예방조치를 지속해 나가겠다”고 말했다.