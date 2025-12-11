서울시 도시계획 심의 수정 가결…최고 34층, 공공주택 624세대 포함 경사지 문제 해소 위해 순환도로와 보행통로 신설, 안전하고 쾌적한 도시 연결망 확보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 지난 8일 열린 제13차 서울특별시 도시계획 수권분과위원회 심의에서 ‘신림5구역 주택정비형 재개발사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정, 경관심의(안)’이 수정 가결됐다.

신림5구역(신림동 412번지 일대)은 신림선 서원역 인근에 자리 잡고 있으며, 별빛내린천과 삼성산과 접해있어 자연환경이 우수하다는 장점을 지닌다. 다만, 최대 60m에 달하는 고저차가 있는 구릉지여서, 지형적 특성상 개발이 쉽지 않았다.

이번 심의 통과를 계기로 신림5구역 재개발 정비사업이 본격적인 궤도에 오를 전망이다. 정비계획에 따르면 신림5구역에는 최고 34층 규모의 아파트 3973세대(공공주택 624세대)가 조성될 예정이다.

특히, 경사지 특성을 극복하기 위해 내부 순환도로를 신설, 문화교와 신본교를 확폭해 진출입 동선을 대폭 개선했다.

또, 저지대와 연결되는 공공보행통로를 3개소를 설치하여 주민들의 보행 접근성을 획기적으로 높였다.

신림5구역은 주택 뿐만 아니라 공공시설과 녹지 공간 계획도 함께 추진된다.

단지 북서측에는 신림초등학교 통학환경을 개선할 어린이공원이 새로 조성되며, 기존 시설인 키움센터와 구립 경로당을 공원 남측으로 이전해 함께 배치할 예정이다. 남측에는 삼성산과 어우러지는 경관녹지를 배치하여 쾌적한 휴식 공간을 확보한다.

더불어, 신림현대아파트 경계부에는 공공공지를 마련해 장기적인 지역 연계 가능성까지 고려했다.

박준희 구청장은 “이번 심의 통과로 신림동 일대에 새로운 주거환경을 조성할 기반이 마련됐다”며“신림5구역 재개발이 관악구민의 오랜 숙원인 만큼, 사업이 계획대로 차질 없이 진행되어 주민들이 만족하는 안전하고 쾌적한 주거지로 조속히 변모할 수 있도록 구정 역량을 총동원하겠다”고 말했다.