[헤럴드경제=최원혁 기자] 카카오가 다음 주부터 카카오톡 친구탭 첫 화면을 개편 이전 상태로 복원한다.

10일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오는 내주 과거 사용했던 카카오톡 친구목록을 되살리는 방식으로 업데이트를 진행할 예정이다.

카카오는 이르면 오는 15일부터 순차 업데이트를 할 계획으로, 이용자에 따라 실제 업데이트 날짜는 짧으면 며칠, 길게는 일주일 정도 유동적일 수 있다.

업데이트가 실행되면 지난 9월 카카오톡 업데이트를 발표하면서 격자식 피드 형태의 친구탭을 내놓은지 석 달 만에 친구목록도 되살아나게 된다.

앞서 카카오는 격자형 피드로 개편된 친구탭을 공개하면서 거센 논란에 휩싸였다. 메신저 기능을 등한시하고 SNS 피드처럼 개편되면서 이용자 피로도가 커진다는 비판이 쏟아졌다.

이번 업데이트 핵심은 카카오톡에 격자형 피드 친구탭을 선택 옵션으로 두는 것이다.

다만 이용자가 원할 경우 개편 전 친구탭을 택해 원상 복귀를 꾀할 수 있고 지금의 친구탭을 그대로 사용할 수도 있게 된다.

한편 카카오는 친구탭 복원 외에도 예정에 없던 기능 업데이트를 준비 중인 것으로 알려졌다.