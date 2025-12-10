[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 변창훈 총장이 제7·8·9대에 이어 제10대 총장으로 연임됐다고 10일 밝혔다.

학교법인 제한학원(이사장 기우항)은 지난 9일 이사회를 열고 변창훈 총장에 대한 유임을 만장일치로 의결했다.

이에 따라 변 총장은 오는 2025년 12월 23일부터 2029년 12월 22일까지 4년간 총장직을 수행하게 된다.

기우항 이사장은 “급변하는 대학 환경과 재정 위기 속에서도 대학 발전의 기틀을 공고히 하고 정부재정지원사업과 대학 특성화 전략을 성공적으로 이끌어 대학 경쟁력을 크게 높인 점을 높이 평가해 연임을 결정했다”고 밝혔다.

변창훈 총장은 최근까지 PILOT사업과 대학혁신지원사업, 산업연계교육 활성화 선도 대학 사업(PRIME), 대학인문역량강화 사업(CORE), 대학평생교육체제지원사업 산학연협력단지 조성사업, 세종학당조성사업 등 대형 국책사업을 연속적으로 유치했다.

특히 지난해는 교육부의 역사적인 대형 국책사업인 ‘글로컬대학30’사업에 최종 선정되며 지역을 넘어 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신대학으로 인정을 받아 대학의 획기적인 도약의 기반을 마련했다.

대구한의대는 이와 같은 성과들을 바탕으로 국가서비스대상을 6회 연속 수상했고 2015년과 2021년에 중소기업기술혁신대전 산학협력 부문 대통령 표창을 2회나 수상 했다.

변창훈 대구한의대 총장은“대학 재정 위기와 학령인구 감소라는 구조적 어려움 속에서 연임하게 되어 책임이 막중하다”며 “글로컬대학30 사업을 대학의 새로운 도약의 발판으로 삼아 산학연 협력과 국제 공동연구, 글로벌 인재 양성을 통해 대구한의대를 지역과 세계를 잇는 글로컬대학 최고의 혁신모델로 성장시키겠다”고 말했다.

한편 변창훈 총장은 영남대 학사·석사, 미국 PRATT INSTITUTE 건축학석사, 영남대에서 공학박사, 부하라국립의과대 명예박사 학위를 받았다.

현재 한국사립대학총장협의회 회장, 한국대학사회봉사협의회 회장, 공군 정책발전자문위원회 자문위원, 대구시 혁신도시발전위원회 공동위원장 등으로 활동하고 있다.