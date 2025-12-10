[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 보건복지부가 주관한 ‘2025년 지역복지사업 평가’에서 사회서비스 일자리창출 부문 4년 연속 우수기관으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

달서구는 일자리 중심의 조직 운영과 유관기관과의 협력 기반 조성, 사회서비스 분야에서의 실질적 일자리 창출 성과 등을 인정받았다.

그 동안 달서구는 지역일자리 목표 공시제를 기반으로 사회서비스 일자리의 체계적 창출, 취약계층 지원을 위한 기관 간 연계, 청년 맞춤형 취업지원 프로그램 운영, 장애인·노인 등 대상별 공공일자리 제공 등 다양한 사업을 추진해 왔다.

특히 지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업을 통해 ‘미래모빌리티 전환 기업혁신성장 지원사업’과 ‘AI 기반 제조·품질관리 전문가 양성사업’을 운영하며 지역 기업의 경쟁력 강화와 청년층의 취업 기회 확대에 기여한 점이 두드러졌다.

또 달서구는 어르신들이 경력과 경험을 살려 일할 수 있도록 백세밥상 창업모델 ‘진이찬방’, 자원순환형 노인일자리 ‘백세보물상’, 사회서비스형 일자리 ‘달서 with-U 스팀세차장’ 등 다양한 노인일자리 사업을 운영해 긍정적인 평가를 받았다.

이러한 사업들은 참여자의 특성과 지역의 사회적 가치를 결합해 달서구만의 차별화된 사회서비스 일자리 모델로 자리매김하고 있다.

달서구는 이 같은 노력을 통해 고용노동부가 주관하는 ‘전국 지방자치단체 일자리대상’에서 8년 연속 수상을 비롯해 ‘사회적기업육성 우수자치단체’, ‘지방자치단체 사회적경제 정책평가’ 등 여러 기관상을 수상한 바 있다.

구는 내년에도 ‘달서웨이 일자리 프로젝트’ 5대 핵심전략을 중심으로 지역 여건에 맞는 신규 일자리 사업을 적극 발굴하고 공모사업 참여를 확대해 관련 예산 확보에도 힘쓸 계획이다.

이태훈 대구 달서구청장은 “달서구는 앞으로도 복지와 일자리를 결합한 지속가능한 일자리 생태계를 구축해 주민 모두가 일하는 즐거움과 삶의 활력을 느낄 수 있는 ‘일자리 선도도시 달서구’로 만들어 가겠다”고 말했다.