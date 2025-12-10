지역사회 불우이웃과 어려움 겪는 동료 지원 사회복지공동모금회에 30억원 상당 기부금 매년 전달

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 계열사와 함께 연말연시 ‘불우이웃돕기 임직원 성금모금(매칭그랜트)’을 실시한다고 10일 밝혔다.

고려아연은 매년 12월 성금모금 참여 희망자에 한해 기본급에서 1%를 공제한다. 참여 대상은 고려아연 본사와 온산제련소, 계열사(10개사) 임직원이다. 회사는 임직원 모금액과 동일한 금액을 보조한다. 고려아연과 계열사는 이 같은 매칭그랜트 방식으로 지난해 2억5300만원 상당의 성금을 모금했다.

고려아연은 매년 말 매칭그랜트를 통해 모금한 성금을 이듬해 불우이웃과 복지기관, 자사·계열사·협력사 임직원에게 전달한다. 임직원의 경우 장기적 질병을 앓는 가족이 있거나, 심각한 사고 등으로 경제적 어려움에 처한 인원 10여 명을 선별해 차등 지원한다.

고려아연은 매칭그랜트 외에도 매년 말 사회복지공동모금회에 30억원 상당의 기부금을 전달하고 있다. 이는 전국 취약계층은 물론 사업장이 위치한 울산 지역사회 이웃들을 지원하는 데 쓰인다. 전국 취약계층 물품지원 ‘희망풍차’ 사업과 노원구 청소년 장학사업, 통영적십자병원 무료순회진료 사업 등이 대표적이다.

고려아연 관계자는 “올해도 어김없이 임직원들의 따뜻한 마음이 모여 약 2억원의 불우이웃돕기 성금이 모금될 것으로 예상한다”며 “앞으로도 자매사와 함께 취약계층을 지원하는 데 동행하며 지역사회 이웃들의 든든한 동반자가 될 것”이라고 말했다.

한편, 고려아연 온산제련소는 지역사회와 상생하기 위한 노력을 인정받아 지난 2023년부터 올해까지 3년 연속 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 ‘지역사회공헌인정제’ 최고등급을 받았다.