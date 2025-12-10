카카오페이 송금 데이터 분석 리포트 공개 19일까지 ‘복주머니 프로모션’ 진행

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오페이 송금봉투를 활용해 보낸 결혼식 축의금이 올해 처음으로 10만원을 넘은 것으로 분석됐다. 5년 전인 2019년보다 두 배 가량 증가한 것이다. 카카오페이는 이같은 내용을 포함해 송금데이터를 바탕으로 한 ‘2025 머니리포트를’를 10일 공개했다. 카카오페이포인트를 받을 수 있는 ‘복주머니 프로모션’도 이달 19일까지 진행한다.

‘2025 머니리포트’는 카카오페이를 통해 사용자들이 1년 동안 주고받은 송금 데이터를 통합적으로 분석한 ‘대한민국 송금 리포트’와 개개인의 송금 데이터를 관계 중심으로 살펴본 ‘나만의 송금 리포트’로 구성돼 있다.

‘대한민국 송금 리포트’는 2025년 축의금 추세, 월평균 송금 횟수, 정산이 특히 많이 이루어진 날, 가장 붐볐던 오픈채팅 송금방 등 다양한 통계를 제공하고, 이를 나의 기록과 비교해 볼 수 있도록 했다.

하루 동안 오가는 카카오톡 친구송금은 140만건에 달했으며, 월평균 8회의 송금을 주고받았다. 정산하기의 경우 주말인 일요일에 가장 사용률이 높으며 금요일과 월요일이 뒤를 이었다. 정산 요청 후 평균적으로 8시간 29분 만에 모든 정산이 완료됐다.

‘나만의 송금 리포트’에서는 사용자가 2025년 카카오페이머니 사용 내역을 한눈에 돌아볼 수 있도록 했다. 사용자 개개인의 연간 송금액, 1년 동안 아낀 송금 수수료뿐 아니라, 사용자들이 카카오페이로 쌓아온 송금 기록 안에 여러 관계와 마음을 담고 있다는 점에 주목해 재미있는 분석 결과를 제공한다.

가령 ‘올 한 해 가장 돈독했던 친구’ 분석에서는 한 해 동안 나에게 가장 큰 금액을 송금한 친구, 올해 가장 최초로 송금한 친구, 가장 빠르게 총알 정산한 친구, 송금봉투로 가장 많이 마음을 표현한 친구를 확인할 수 있다. ‘올해 케미가 가장 좋았던 친구’에서는 내가 가장 많이 송금한 친구, 나에게 가장 많이 송금한 친구를 살펴볼 수 있다. ‘올해 좋은 일 있었던 친구’에서는 내가 축의·축하 송금봉투를 활용해 송금한 친구들을 알 수 있다.

또한 사용자의 송금 습관을 쬬르디 캐릭터를 활용한 16가지 ‘머니쬬’ 유형으로 위트 있게 확인할 수 있다. 실제 송금 데이터를 기반으로 이용자가 어떤 머니쬬 유형에 가까운지 보여주며, 숫자와 그래프만으로는 느끼기 어려운 나만의 송금 스타일을 캐릭터와 함께 직관적으로 확인할 수 있도록 구성했다.

머니리포트를 확인한 뒤에는 새해에도 행운을 기원하는 마음을 담은 ‘복주머니 프로모션’에 참여할 수 있다. 이벤트 기간 동안 카카오페이앱에 방문해 복주머니를 열면 매일 1회 100% 당첨되는 랜덤 카카오페이포인트를 최대 5,000P 받을 수 있다. 한 해 동안 주고받은 송금에 카카오페이가 작은 선물을 드리는 느낌으로, 연말의 따뜻함은 그대로 느끼면서도 매일 확실하게 혜택을 받을 수 있도록 기획했다. 복주머니 프로모션은 12월 19일까지 진행된다.

‘2025 머니리포트’와 ‘복주머니 프로모션’은 카카오톡의 카카오페이홈 또는 카카오페이앱의 프로모션 배너를 선택하거나, 오른쪽 상단의 돋보기에 ‘머니리포트’를 검색해서 이용할 수 있다.

카카오페이는 “올해도 카카오페이 송금을 꾸준히 이용해 준 사용자분들께 감사드리는 마음으로 이번 연말 프로모션을 준비했다”며 “머니리포트로 한 해를 돌아보고, 복주머니로 새해의 기분 좋은 시작이 있길 바라며 앞으로도 지속적으로 즐거운 금융 경험을 확장해 나가겠다”고 말했다.