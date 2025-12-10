삼양·아모레 등 납품 중단 확산 정상적인 영업 불가능 점포 늘어 보증금 회수 불확실해 업주 피해

홈플러스의 M&A(인수·합병)가 난항을 겪는 가운데 협력사마저 상품 공급을 중단하며 불안감이 커지고 있다. 썰렁한 내부 분위기에 방문객의 발길은 갈수록 더 줄고 있다.

지난 8일 찾은 서울 강서구 홈플러스 가양점 외벽에는 고별 행사 포스터(사진)와 현수막이 덕지덕지 붙어 있었다. ‘굿바이 세일’, ‘마지막 동행’ 등 폐점을 암시하는 문구는 검정 테이프로 가려져 있었다.

지점 내부는 썰렁했다. 지난 9월까지 장사를 이어오던 공차, 폴햄키즈 등 입점업체들이 문을 닫으며 층별 안내판에는 폐점 업체명을 가리기 위한 스티커가 붙었다. 해당 매장 자리에는 의류 매대가 설치돼 고별행사가 한창이었지만, 오가는 사람은 없었다.

홈플러스는 지난 2일, 가양·장림·일산·원천·울산북구점 등 5개 지점에 대해 연말 ‘영업 중단’ 계획을 밝혔다. 이들은 지난 9월 ‘홈플러스 사태 정상화를 위한 TF’ 의원단과의 논의 끝에 폐점을 보류한 15개 지점 중 일부다. 납품물량 축소로 정상적인 영업이 사실상 불가능하다는 설명이었다.

실제 삼양식품은 지난달 말부터 불닭볶음면 등 주력 제품의 납품을 중단했다. 아모레퍼시픽도 미수금 문제로 지난 8월부터 납품을 중단했다. LG생활건강과 오리온 등은 납품 물량을 줄이고 상황을 지켜보고 있다. 홈플러스 관계자는 “최근 현금 흐름이 악화하면서 일부 대기업 회생채권과 납품 대금 지급이 늦어지게 됐고, 이에 따라 일부 상품의 납품이 지연되거나 물량 조절이 이뤄지고 있다”고 전했다.

홈플러스는 ‘폐점’이 아닌 ‘영업 중단’이라는 표현을 사용하고 있다. 하지만 현장에서는 “사실상 폐점”이라는 지적이 잇따른다. 가양점의 한 입점업주는 “정치권과 약속 때문에 폐점이라는 말을 못 쓰는 것 같다”며 “실상은 폐업 절차나 다름없다”고 말했다.

가양점 입점업체들은 연말인 27일을 기점으로 철수할 예정이다. 점주들은 “홈플러스가 27일까지만 영업하고 1월 11일까지는 전부 짐을 빼 달라고 전했다”며 “영업을 다시 시작할 인수자가 나타난다 해도 기존 점주들이 돌아갈 가능성은 희박하다”고 입을 모았다.

입점업주들의 피해는 크다. 일부는 소송을 준비했지만, 홈플러스가 향후 회생 또는 파산 절차에 들어갈 경우 보증금조차 돌려받지 못할 수 있다는 우려에 결국 퇴점에 합의했다.

다른 점포를 구한 한 업주는 “새 인테리어와 이전 비용으로 빚만 생겼다”고 하소연했다. 아직 자리를 구하지 못한 점주들은 매일 부동산을 돌며 새 터전을 찾고 있다.

정흥준 서울과기대 경영학과 교수는 “대안이 없는 영업 중단은 폐점으로 가는 수순”이라며 “입점업주, 노동자들과 충분한 논의를 통해 보상안을 마련해야 한다”고 했다.

아직 정리 대상에 포함되지 않은 점포 입점업주들도 진퇴양난이다. 스스로 퇴점 의사를 밝히면 인테리어 원상복구 비용을 물어야 해서다. 홈플러스가 파산 절차를 밟으면 보증금 회수도 불투명하다. 박연수 기자