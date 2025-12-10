여한구 통상본부장, 모듈형 신통상협정 전문가 간담회 주재

[헤럴드경제=배문숙 기자] 정부가 급변하는 통상환경에 대응하기 위해 공급망, 그린경제, 디지털·인공지능(AI) 전환 등 필요한 분야만 선택해 통상협정을 구성하는 새로운 형태의 통상 모델을 추진한다.

산업통상부는 여한구 통상교섭본부장이 10일 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘모듈형 신(新)통상협정 전문가 간담회’를 주재하고 업계, 전문가 등과 이와 관련해 의견을 교환했다고 밝혔다.

간담회에는 고상영 대한무역투자진흥공사 글로벌공급망안보실장, 정경우 한국지질자원연구원 자원활용연구본부장, 홍지상 한국무역협회 동향분석실장, 이택성 한국자동차산업협동조합 이사장, 손지윤 네이버 정책총괄이사 등이 참석했다.

산업부는 기존 시장개방 중심의 전통적 FTA만으로는 최근 부각되고 있는 공급망, 그린경제, 디지털·인공지능(AI) 전환 등 새로운 통상이슈에 충분히 대응하기 어렵다는 상황 인식에서 모듈형 통상협정을 추진키로 했다.

산업부는 “자원과 성장잠재력은 크지만 시장개방에 민감한 신흥국에 대해서는 해당 국가의 여건과 협력 수요를 보다 정밀하게 반영할 수 있는 맞춤형 통상협력 모델이 필요한 시점”이라고 강조했다.

이어 “공급망, 핵심광물, 그린경제, 디지털 등 4대 新통상 분야를 중심으로 분야별 표준문안을 마련한 뒤, 추진 대상 국가별 특성과 수요에 따라 적용 분야 및 분야별 세부조항을 선택·조합할 수 있는‘모듈형 방식’의 신 통상협정 추진방안을 마련하기 위해 업계, 전문가 등 폭넓은 의견을 수렴할 예정”이라고 말했다.

여한구 본부장은 “모듈형 신통상협정은 급변하는 통상환경 속에서 미래형 통상규범의 국제표준을 우리 주도로 제시하기 위한 새로운 협력 모델”이라며 “국가별 여건과 기업의 수요에 맞춘 유연하고 신속한 협력을 통해 우리 기업에 실질적으로 도움이 되는 통상 네트워크를 구축해 나가겠다”고 강조했다.

산업부는 연말까지 분야별 표준문안을 마련한 뒤 내년 초 싱가포르·아세안과의 FTA 개선 협상 등에 우선 적용하고 추후 대상 국가를 확대해나갈 예정이다.