“안보 보장 논의에 유럽 필수”…美 종전안 내용에도 우려 표명

[헤럴드경제=정목희 기자] 교황 레오 14세가 우크라이나 평화협상 과정에서 유럽이 배제돼서는 안 된다고 강조하며, 도널드 트럼프 미국 행정부가 유럽과의 동맹을 사실상 ‘파기’하려 한다고 강하게 비판했다.

9일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 교황은 로마 인근 카스텔 간돌포 관저에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 접견한 뒤 기자들과 만나, 미국 주도의 종전안에서 유럽 국가들이 주변부로 밀려나는 듯한 상황에 대한 의견을 묻는 질문에 이같이 답했다.

교황은 “전쟁이 유럽에서 벌어지는 상황에서, 유럽을 협상에 포함하지 않고 평화 협정을 모색하는 것은 비현실적”이라고 말했다.

그는 “현재와 미래의 안보에 대한 보장도 모색되고 있다”며 “유럽은 반드시 이 과정에 참여해야 하지만 안타깝게도 모두가 이를 이해하는 것은 아니다. 하지만 유럽 지도자들이 단결해 함께 해결책을 모색할 기회가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

교황은 미국의 우크라이나 종전안에 대해 전체 내용을 읽어보지 않았기에 언급하지 않겠다면서도 “안타깝게도 내가 본 몇몇 부분은 과거 오랫동안 진정한 동맹이었던 미국과 EU 간 관계에 큰 변화를 가져올 것”이라고 말했다.

그는 “최근 (트럼프 대통령의) 유럽 관련 발언은 현재와 미래의 동맹이어야 하는 것을 파기하려는 시도라 생각한다”고도 했다.

이와 관련 AP는 교황이 받은 질문은 미국의 우크라이나 평화 계획에 관한 것이었지만, 교황이 미·유럽 동맹에 관한 트럼프 행정부의 견해에 대한 광범위한 질문에 답한 것으로 보인다고 해석했다.

트럼프 행정부는 지난 5일 발표한 새 국가안보전략(NSS)에서 유럽과의 동맹에 의문을 제기하고 러시아와의 관계 개선을 강조한 바 있다.

미국 시카고 출신인 교황은 즉위 후 트럼프 행정부의 정책을 겨냥해 계속해서 강도를 높이며 비판을 내놓고 있다.

그는 지난 10월엔 “미국 내 이민자들에 대한 비인간적인 처우에 찬성하는 사람이 생명을 존중하는 것인지 모르겠다”며 트럼프 행정부의 반이민 기조를 비판한 데 이어, 지난달엔 더 강도를 높여 미국 이민자들이 ‘극도로 멸시적인’ 대우를 받고 있다면서 이민자들을 인간적으로 대하는 방법을 찾아야 한다고 촉구했다.