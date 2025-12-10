서영우 전무 국회 ‘AI G3 강국 신기술 조찬 포럼’ 강연 “AI, 병력 감소 최선의 해결책…국산 NPU 생태계 조성해야”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 병력 감소 시대에 방산 업계 핵심 해결책으로 꼽히는 인공지능(AI) 기술 개발을 위해 정부 차원에서 국산 AI 반도체 생태계 구축 등 적극적으로 지원에 나서야 한다는 지적이 나왔다.

10일 오전 국회의원회관에서 정동영 더불어민주당 의원, 최형두 국민의힘 의원실 주최로 열린 ‘AI G3 강국 신기술 조찬 포럼’에서 서영우 한화에어로스페이스 전무는 이같이 말했다.

방산 업계에서 AI 기술은 특히 인구 감소 문제에 대응하기 위한 최선의 해결책이라는 게 그의 설명이다. 서 전무는 “전장에서 임무를 수행할 때 발생하는 사상자를 최소하하기 위해 AI 기술을 사용할 수 있다”며 “인구 절벽이 병력 단절로 악순환되는 문제에도 하나의 해결책이 될 수 있다”고 강조했다.

이어 “2040년이 되면 한국이 운용할 수 있는 병력이 현재의 3분의 1 수준으로 줄어든다”며 “한국뿐 아니라 미국 등 전 세계가 공통적으로 겪고 있는 문제이기 때문에 AI 소프트웨어가 더욱 보편화될 것”이라고 덧붙였다.

국내 방산 기업들이 AI 역량을 키우기 위해 정부가 데이터 규제를 완화하고 국산 NPU(신경망처리장치) 개발을 지원해야 한다는 등의 요청도 나왔다. 서 전무는 “방산 기업 인터넷망은 대부분 폐쇄돼 있어 AI 알고리즘 개발에 상당히 어려움이 있는데 이에 대한 규제 완화를 검토해야 한다”고 말했다.

이어 “정부 주도의 데이터 산업 구축이 시급하다”며 “중국은 이미 데이터 팩토리 등의 파이프라인을 많이 만들어서 생산하고 있다”고 강조했다. 이는 올해 중국 로봇 기업 ‘파시니’가 정부 지원 아래 톈진시에 세운 세계 최대 규모 로봇 학습용 데이터 공장 ‘슈퍼 EID 팩토리’와 같은 데이터 생산 시설을 언급한 것으로 해석된다.

방산 기업들의 안정적인 기술 개발을 위한 AI 인프라 지원 필요성도 언급했다. 서 전무는 “특히 GPU(그래픽처리장치) 바우처 사업은 상당히 효과가 있는 사업이라, 어떤 형태로든 실현이 됐으면 좋겠다”고 요구했다. GPU 바우처란 스타트업이나 중소기업에 정부가 고성능 GPU 사용료를 바우처 형태로 지원하는 제도다.

또 서 전무는 “국내에서 만든 NPU를 써서 AI 알고리즘을 운용하고 싶은데 이런 기술을 개발하는 스타트업이 1~2년 안에 쓰러지지 않고 연속성 있게 유지될 수 있도록 정부에서 적극적으로 지원을 해줬으면 한다”고 말했다.

이날 토론에 참여한 신성규 리벨리온 부사장도 “최근 적극적으로 논의되고 있는 데이터센터 등 투자 규모를 고려하면, 저전력 고성능을 동시에 구현하는 엔비디아 GPU가 아닌 대안이 실질적으로 필요한 상황”이라며 “NPU 개발을 통해 안정적인 공급망에 국산 기술로 기여할 수 있다는 점에서, 국방 AI 서버에서만큼은 국산 업체들을 더 육성해달라”고 전했다. 구글이 TPU 개발을 통해 엔비디아 GPU 독점 체제를 깬 것과 같이, 국내에서도 국산 NPU와 같은 자국 하드웨어 생태계를 육성해야 한다는 이야기다.

이날 서 전무는 한화에어로스페이스가 개발하고 있는 방산 AI 기술에 대해서도 소개했다. ▷올해 성능 시험까지 마친 다목적 무인차량 ‘아리온스멧(Arion-SMET)’ ▷국내 최초로 올해 양산에 착수한 폭발물 탐지제거로봇 ▷K9 자주포 무인화 ▷드론 위협에 대한 AI 대응 체계 등을 언급하면서 “한국이 방산 수출 4위국으로 올라가려면, 이제 경쟁의 포인트는 AI”라며 “스타트업과 함께 기술을 개발할 수 있는 채널이 정부 주도로 많이 생겼으면 좋겠다“고 말했다.