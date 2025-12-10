김포~제주 노선…마일리지 우선 발권 “고객들의 마일리지 편의성 제고”

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한항공이 오는 24일부터 31일까지 김포~제주 노선에 마일리지 특별기를 띄운다고 10일 밝혔다.

이번 마일리지 특별기는 크리스마스이브인 24일부터 김포~제주 노선 특정 시간대에 마일리지로 우선 발권이 가능하도록 마련됐다. 단, 28일은 운항하지 않는다.

대한항공은 성탄절과 연말 맞이 여행을 계획하는 고객들의 마일리지 편의성을 높이고 쾌적한 항공 여행을 선사하기 위해 보다 편리한 스케줄로 특별기를 운영한다고 설명했다.

특별기 운항 일정은 ▷김포발 오후 6시 55분 ▷제주발 오후 9시 5분이다. 26·29일의 경우 ▷김포발 오전 6시 50분 ▷제주발 오전 9시 10분 오전 일정이 추가된다. 여기에 더해 30일은 ▷김포발 오전 6시 50분·제주발 오전 8시 55분 ▷김포발 오후 12시 20분·제주발 오후 2시 30분 일정 항공편도 추가로 운영된다.

이번 마일리지 특별기의 상세 운항 스케줄과 예약은 12월 10일부터 대한항공 홈페이지와 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.

대한항공 관계자는 “성탄절 연휴와 연말을 앞두고 고객들의 항공편 선택의 폭을 넓히고자 수요가 높은 김포~제주 노선에 마일리지 특별기를 띄우기로 결정했다”며 “앞으로도 고객들이 마일리지를 더욱 다양하게 활용할 수 있는 방안을 지속적으로 늘려갈 것”이라고 말했다.