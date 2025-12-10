파주스타디움 내 금촌다목적실내체육관에서

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시(시장 김경일)는 시민들의 건강한 여가활동과 가족 간 소통을 확대하기 위해 운영 중인 ‘가족 물놀이장’이 지난달 23일 운정다목적체육관에서 첫선을 보이며 큰 호응을 얻고 있다고 10일 전했다.

이날 가족 물놀이장에는 약 200명의 아이들과 부모들이 방문해 따뜻한 실내에서 물놀이를 즐기며 주말 여가를 만끽했다. 운정다목적체육관에서 진행된 가족 물놀이장은 단순한 운동 프로그램을 넘어 가족 단위가 함께 이용할 수 있는 체험형 여가공간으로 준비됐다.

파주시는 오는 21일 파주스타디움 내 금촌다목적실내체육관에서 두번째 가족 물놀이장을 운영할 예정이다.

가족 물놀이장은 각 부당 150명 정원으로, 10시부터 17시까지 두 차례(1부 10:00~13:00, 2부 14:00~17:00)로 나누어 운영된다.

시민들은 ‘네이버 스마트플레이스’를 통해 사전 예약하거나 당일 현장 결제를 통해 편리하게 이용할 수 있다. 입장료는 성인 7000원, 청소년 5000원, 어린이 4000원이며, 관외 거주자는 50% 할증이 적용된다.

이창우 체육과장은 “시민들이 가족과 함께 몸과 마음을 쉬어갈 수 있는 시간을 제공하고 싶었다”며 “앞으로도 생활체육시설을 확대하고 다양한 프로그램을 운영해 시민들의 건강과 행복 증진에 힘쓰겠다”고 했다.

가족 물놀이장 이용과 관련된 내용은 해당 시설의 누리집을 확인하거나 대표전화로 문의하면 된다.