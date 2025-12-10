공모 선정으로 시비 52억 확보, 주민 숙원 해결·8000명 편의 향상 ...숭인동 2-2 급경사 구간, 겨울철 안전사고 위험 높고 계단 이용 어려우면 1km 우회해야 해 주민 불편 가중... 내년 4월 착공, 12월 준공 예정… 15인까지 탑승 가능, 승강장 3개소

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 서울시 공모사업에 선정돼 총사업비 52억 1500만 원을 확보, 내년 12월 준공을 목표로 숭인동 주민 숙원사업인 ‘경사형 엘리베이터 설치’를 추진한다.

대상지는 숭인동 2-2(창신역 2번 출구~숭인교회) 일대로 연장 115m, 폭 2m, 경사도 26%의 급경사 구간이다.

이 지역은 겨울철 결빙으로 안전사고 위험이 높으며, 계단을 이용할 수 없는 경우 약 1km를 우회해야 하는 불편이 있었다.

주변에는 명신초등학교, 쌍용1단지 아파트, 종로센트레빌 아파트 등이 위치해 주민 생활 접근성을 높이는 것이 시급한 상황이었다.

구는 고령화와 이동 약자 증가에 대응하고 주민 편의를 제공하기 위해 지난해 9월 서울시 공모에 참여했다. 이후 위원회 평가를 거쳐 올해 6월 대상지로 최종 선정되며 사업추진 기반을 마련했다.

지난달 특별조정교부금을 확보함에 따라, 이달부터 2026년 3월까지 기본 및 실시설계 용역을 시행하고 내년 4월 착공해 12월까지 경사형 엘리베이터(15인승)를 준공할 계획이다. 승강장은 상부·중간·하부 총 3개소로 설치한다.

공사가 완료되면 급경사·계단 중심 생활권 구조를 개선하고 주민 안전과 이동권을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

수혜 인구는 이 일대 생활권자를 포함해 약 8000명에 달한다.

정문헌 구청장은 “이번 엘리베이터 설치는 주민 안전과 생활 편의 향상은 물론, 이동 약자와 함께하는 지역사회를 만드는 중요한 발걸음”이라며 “앞으로도 종로 곳곳의 급경사·계단 중심 생활권 구조 개선을 위해 이동편의시설을 확충하고 누구나 편리하고 안전하게 오갈 수 있는 환경 마련에 힘쓰겠다”고 밝혔다.