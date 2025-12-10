11일 새벽 美기준금리 결정 이더리움 5%↑ 등 전반 강세 인하 선반영, 내년 금리경로 주목

[헤럴드경제=유동현 기자] 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 결정을 앞두고 비트코인이 9만4000달러대까지 반등했다. 금리인하 기대감이 커지면서 이더리움, 리플(XRP), 솔라나 등 주요 자산 모두 랠리를 펼치고 있다.

10일 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 오전 7시25분 기준 1.88% 오른 9만2618달러를 나타냈다. 이날 2시께 9만4486달러까지 치솟은 뒤 오름폭을 줄였다. 같은 시각 이더리움은 5.81% 상승한 3315달러, XRP는 1.38% 오른 2.1달러, 솔라나는 3.18% 상승한 138.33달러를 나타냈다. 디지털자산 전체 시가총액은 2.19% 증가한 3조1700억달러로 집계됐다.

시장 전반이 반등한 이유는 금리인하 기대감으로 풀이된다. 연준은 오는 11일 새벽 4시(한국시간) 연방공개시장위원회(FOMC)를 열고 기준금리를 결정한다. 시장에서는 이번 회의에서 0.25%포인트 금리 인하가 단행될 거란 전망이 지배적이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 금리 인하 확률은 89.4%에 달한다.

시장은 금리인하를 이미 반영하면서 내년 금리경로에도 초점을 두고 있다. FOMC는 이번 회의에서 분기 경제전망요약(SEP)와 점도표를 발표한다. 브렛 켄웰 이토로 투자 분석가는 “현재로선 금리인하가 거의 확실시되지만 연방준비제도(Fed·연준)의 경제 전망과 제롬 파월 연준 의장의 발언은 시장에 큰 영향을 미칠 것”이라며 “이번 주뿐만 아니라 이번 달 남은 기간의 흐름을 결정할 수도 있다”고 했다.

금리인하 기대분이 가격에 반영된 측면이 있는 만큼 추가 상승을 둘러싸고 신중한 목소리도 나온다. 월가 주요 금융기관은 최근 비트코인 예상치를 하향 조정하고 있다. 스탠다드차타드(SC)는 비트코인 내년 전망치를 15만달러로 제시하며 기존(30만달러)에서 절반 수준으로 낮췄다. 기업 재무부서의 비트코인 매수세가 약화되고, 현물 비트코인 ETF(상장지수펀드) 자금 유입이 주춤한 점을 반영했다. 다만 SC는 “기업 재무부서의 매수는 대부분 마무리된 것으로 보이며, ETF 자금 유입이 간헐적으로 이어질 것으로 보인다”며 “대규모 매도보다 가격 조정 국면을 예상한다”고 했다.

투자은행 번스타인도 비트코인이 내년 말 15만달러, 2027년 말께 20만달러를 기록할 것으로 내다봤다. 앞서 올해 20만달러 전망을 제시했지만 시장 전반이 조정기를 겪자 수정했다. 그러면서도 “비트코인이 과거 4년 주기 사이클을 넘어서 보다 장기적인 상승 국면에 진입하고 있다”며 낙관론은 유지했다.