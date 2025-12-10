[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 평생교육원은 최근 수성구 평생학습관에서 수성구청 위탁 사업인 ‘도우미견을 활용한 반려인 교육’을 운영했다고 9일 밝혔다.

이번 프로그램은 대구보건대 평생교육원과 수성구청이 협력해 반려인의 책임 의식과 반려동물과의 올바른 관계 형성을 지원하기 위해 마련됐다.

교육에는 10여명의 지역민이 참여했으며 반려동물보건관리학과와 동물교감힐링연구소의 전문 강사진이 수업을 진행했다.

교육 과정은 10회에 걸쳐 ▲펫티켓 및 반려동물 행동 이해 ▲반려견 응급상황 대처 및 CPR 실습 ▲펫로스 증후군 극복 프로그램 ▲반려견 아로마 테라피 체험 등으로 구성됐다.

참여자들은 도우미견과 함께하는 실습을 통해 반려동물의 신호를 이해하고, 서로의 경험을 공유하며 건강한 반려문화에 대한 공감대를 넓혔다.

박희옥 평생교육원장(간호학과 교수)은 “이번 교육은 반려동물을 제대로 이해하고 책임 있게 돌볼 수 있도록 실습 중심으로 구성했다”며 “참여자들이 일상에서도 배운 내용을 적용해 반려동물과의 건강한 관계를 형성하고, 지역사회에 올바른 반려문화가 확산되는 데 기여하길 바란다”고 말했다.