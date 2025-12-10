美 최신안, 원전 등 핵심 쟁점 더 강경…트럼프 “젤렌스키, 상황 파악해야” 젤렌스키, 유럽 지도자들 만나 지지 확보…“곧 美에 다듬은 문건 보낼 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나에 미국 중재 종전안의 수용을 압박하고 있는 가운데, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 핵심 쟁점인 ‘영토 양보’는 절대 불가라는 입장을 다시 한번 분명히 했다.

9일(현지시간) AP·로이터 통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 유럽 순방 중 기자들과 왓츠앱 음성 메시지를 통해 “러시아는 우리에게 영토를 포기하라고 요구하고 있다”며 “우리는 어떤 것도 포기할 생각이 없다”고 말했다. 그는 “우크라이나 법, 국제법, 도덕률 어디에서도 우리에게 영토를 포기할 권리는 없다”며 기존의 원칙적 입장을 재확인했다. 우크라이나 헌법은 영토 포기를 협상 대상으로 삼는 것 자체를 금지하고 있다.

러시아는 우크라이나가 수복하지 못한 지역을 포함해 동부 돈바스 전역을 러시아 영토로 인정할 것을 요구하고 있다. 우크라이나는 트럼프 행정부가 중재하는 종전안에도 이러한 내용이 포함된 것으로 파악하고 있으며, 이에 대한 수용을 거부하고 있다. 유럽 주요국 역시 “우크라이나에 영토 양보를 강요할 수 없다”는 공통된 입장이다.

미국과 우크라이나 대표단은 4∼6일 사흘간 종전안을 논의하고 나서 협상안의 상세한 내용은 공개하지 않고 있다.

다만, 미국 매체 악시오스는 우크라이나 당국자를 인용해 미국 최신안에서 영토 및 자포리자 원전 통제와 관한 조항은 더 강경해졌고 안전보장에 대한 핵심 의문은 여전히 미응답 상태라고 전했다.

그런 가운데 트럼프 대통령은 언론 인터뷰에서 젤렌스키 대통령에게 미국이 중재하는 종전안을 수용하도록 압박했다.

그는 미국 매체 폴리티코와 인터뷰에서 “협상에서 우위에 있는 건 러시아”라며 “그(젤렌스키)가 그걸(미국의 최신 종전안) 읽으면 좋을 것이다. 그의 부관들, 그의 최고위층 사람들도 그걸 좋아했다”고 말했다.

최근 장남 도널드 트럼프 주니어가 한 행사에서 트럼프 대통령이 우크라이나 문제에서 손을 뗄 수도 있다고 언급한 데 대해 “맞지 않지만, 꼭 틀리지도 않았다”며 “그들은 협조(play ball)해야 한다”고 강조했다.

젤렌스키 대통령이 합의를 거부하면 어떻게 할지 질문에도 “그는 상황 파악을 하고 받아들이기 시작해야 할 것”이라며 “그는 지고 있으니까”라고 강조했다.

트럼프 대통령은 이번 인터뷰에서 “러시아는 많은 땅을 차지했다”, “러시아가 우위에 있다”, “러시아가 더 강한 위치에 있다”며 협상에서 유리한 위치에 있다는 점을 거듭해서 언급했다.

우크라이나와 함께 유럽의 태도도 강하게 비판했다. 트럼프 대통령은 “그들(유럽)은 말만 하고 해내지는 않는다. 전쟁이 계속되기만 할 뿐”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “그들은 오랫동안 선거를 하지 않았다. 민주주의에 대해 얘기하면서도 더는 민주주의가 않은 지점에 이르렀다”며 젤렌스키 대통령을 겨냥했다.

젤렌스키는 지난해 5월 대통령 5년 임기가 끝났으나 전시 계엄령을 이유로 임기를 연장하고 있으며, 러시아는 젤렌스키 정부에 법적 정당성이 없다고 본다.

이틀간 유럽을 돌며 지지 결집에 나선 젤렌스키 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “우크라이나와 유럽의 (종전을 위한) 구성 요소는 더 발전했고, 이를 미국 측에 제시할 준비가 됐다”고 밝혔다.

그는 “모든 것은 러시아가 유혈사태를 멈추고 전쟁을 재점화하지 않도록 효과적인 조치를 취할 자세가 돼 있는지 여부”라며 “가까운 미래에 우리는 다듬은 문건을 미국에 보낼 것”이라고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 전날 영국 런던에서 영국·프랑스·독일 정상과 만나고 벨기에 브뤼셀로 건너가 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장을 만났다. 이날 이탈리아 로마로 건너가 레오 14세 교황과 조르자 멜로니 이탈리아 총리와도 회동했다.

이같은 36시간에 걸친 유럽 순방에서 전통적인 기자회견을 열 시간이 없었던 젤렌스키 대통령은 기자들과 온라인 메신저로 음성 메시지를 주고받으며 소통했다.

AP 통신은 이런 즉흥적인 방식은 전 세계 정상 사이에서 드문 일로, 젤렌스키 대통령이 2022년 러시아의 침공 이후 어떤 방식으로든 실시간 소통 의지를 보여 왔다고 짚었다.

젤렌스키 대통령은 러시아 침공 직후 키이우가 포위되자 “우리 모두 여기에 있다”는 휴대전화 영상 연설을 내보내 주목받았고, 이후에도 심야 영상 연설을 이어가고 서방 의회나 회의에서 원격 연설을 하는 등 빈번하게 모습을 드러내는 것을 우선순위로 삼았다고 이 매체는 덧붙였다.