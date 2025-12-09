[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 2026학년도 대입 정시모집 원서 접수를 앞두고 수험생과 학부모의 성공적인 진학 전략 수립을 지원하기 위해 ‘2026학년도 정시모집 대비 집중 상담 기간’을 운영한다고 9일 밝혔다.

이번 집중 상담은 오는 15일부터 26일까지 12일간 운영되며 도내 4개 권역 대입상담실(안동, 포항, 구미, 경산)을 통한 대면상담과 전화․화상 상담 등 비대면 상담을 병행해 운영된다.

상담은 경북진학지원센터 소속 전문 대입지원관과 경북진학지원단 소속 진학 전문 교사가 전담해 수험생 맞춤형 정시 상담을 제공한다.

상담 예약은 경북진학지원센터 누리집을 통해 상시 가능하며 수험생과 학부모는 누리집에서 ‘권역별 상담 신청 메뉴’를 통해 희망 시간대와 상담 방식을 선택해 신청할 수 있다.

특히 교육청은 이번 집중 상담 기간 동안 상담 기회를 대폭 확대했다.

권역별 대입상담실은 매일 오후 2시부터 저녁 9시까지 총 6회, 화상상담은 1일 2회, 전화 상담은 1일 5회 운영 등 확대 운영을 통해 총 300건 이상의 상담이 가능하도록 상담 시간을 충분히 준다.

임종식 경북교육감은 “이번 ‘정시모집 대비 집중 상담 기간’은 오랜 기간 현장에서 상담 전문성을 쌓아온 경북진학지원센터와 경북진학지원단의 역량이 집중된 프로그램”이라며 “정시모집에 대한 불안감이나 궁금증을 해소하고 학생 개개인에게 가장 적합한 지원 전략을 세우는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.