[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 12월 5일 서울시 노동자복지관에서 ‘2025년 영등포 지역자활센터 보고대회’를 열고 자활사업 성과와 내년 추진 방향을 공유했다.

이날 행사에는 일자리 참여 주민과 기관 관계자 등 250여 명이 참여, ▲우수 참여자 표창 ▲2025년 지역자활센터 10대 뉴스 상영 ▲사업실적 보고 ▲사업단별 평가 공유 등이 진행됐다.

특히 올해 구는 지역 자활 기반 강화를 위해 외부 자원 발굴에 적극 나선 결과 한국자활복지개발원이 진행하는 ‘자활근로사업장 환경개선사업’ 공모에 선정됐다. 이를 통해 한그릇도시락사업단 리모델링 6,650만 원과 영희네알뜰가게 영등포점 추가 개소비 3,118만 원을 확보했다.

이 재원을 기반으로 구는 영등포 지역자활센터와 함께 서울시 자활사업 최초로 도시락 배달형 사업단 ‘삼공(30)식탁’을 신설, 의류 재활용 판매 매장 ‘영희네알뜰가게 2호점’을 추가 개소해 자활 참여자들의 근로 기회를 확대했다. 두 사업단은 단순한 일자리 창출을 넘어 지역 내 친환경, 공익적 가치 확산에 기여했다는 평가다.

올해 영등포 지역자활센터는 저소득 주민의 안정적 자립을 위해 365명에게 일자리를 제공하고 191명에게 상담을 실시하는 등 총 556명을 지원했다. 또한 심리정서, 건강, 주거 등 자립 기반을 다지는 맞춤 지원 서비스 23개를 217명에게 제공했다.

이 같은 성과를 바탕으로 보건복지부 지역자활센터 성과평가에서 ‘우수기관’에 선정됐고, 2025년 청년자립도전 자활사업 우수사례 공모에서도 ‘우수상’을 받았다.

한편 지난해 매출이 크게 증가한 ‘푸르미 청소’ 사업단은 사업 역량을 대폭 강화해 ‘청소하는사람들’이라는 자활기업으로 창업하여 민간시장 진출에도 성공했다. 구는 이러한 성장이 올해 신규 사업 발굴과 서비스 품질 제고로 이어졌다고 설명했다.

구는 내년에도 자활 참여자에게 일자리 제공뿐 아니라 복지 상담, 서비스 연계, 소양 교육 등을 강화해 실질적 자립 기반을 넓혀갈 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “최고의 복지는 취약계층이 자립할 수 있는 기회를 제공하는 것”이라며 “지역 내 모범적인 자활 문화가 자리 잡을 수 있도록 관심과 지원을 이어가겠다”고 전했다.