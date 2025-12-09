[헤럴드경제=장연주 기자] 정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅씨가 운영하는 병원에서 손발이 묶였던 환자가 숨진 사건과 관련, 보건당국이 해당 병원에 업무정지 처분을 예고한 것으로 파악됐다.

경기 부천시보건소는 8일 의료진의 무면허 의료 행위(의료법 위반) 등이 적발된 부천 소재의 한 병원에 3개월 업무정지 처분 사전 통지서를 보냈다고 밝혔다.

해당 병원은 양씨가 운영하는 곳으로, 다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 30대 여성 환자가 17일 만에 ‘급성 가성 장폐색’으로 숨져 논란을 빚은 바 있다.

보건소는 이달까지 병원으로부터 의견 제출을 받은 뒤 최종 행정처분을 내릴 방침이다.

다만, 현행 규정상 병원 측이 기한 내 업무정지 대신 과징금 처분을 받겠다는 입장을 회신할 경우, 병원은 별도의 업무 정지 없이 영업을 이어갈 수 있는 것으로 알려졌다.

한편, 이 병원에서 근무하는 40대 주치의 A씨와 간호사 5명은 지난 달 업무상과실치사 등의 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨 등은 지난해 5월 27일 복부 통증을 호소하는 30대 여성 B씨에게 적절한 조치를 하지 않아 숨지게 한 혐의를 받는다.

검찰 조사에 따르면, 이들은 B씨에게 투여한 향정신병 약물의 부작용을 제대로 살피지 않고, 통증을 호소하는 B씨를 안정실에 감금해 손발을 결박하고 방치했다.

다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 B씨는 결국 17일 만에 ‘급성 가성 장폐색’으로 사망했다.

검찰은 양씨를 포함한 의료진 7명에 대해서도 경찰로부터 사건을 넘겨받아 관련 수사를 진행중이다.