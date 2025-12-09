협력사 ESG 경영 지원 강화…최우수 2개사·우수 3개사 시상

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울주택도시개발공사는 협력사와 함께 공급망 전반의 지속 가능 경영 역량을 강화하기 위한 ‘2025 SH 공급망 책임경영 콘퍼런스’를 개최했다고 8일 밝혔다.

이날 SH는 지난 4월부터 추진한 ‘협력사 이에스지(ESG) 경영 평가 지원 사업’을 통해 적극적으로 참여하고 우수한 성과를 보인 협력사를 선정해 시상했다.

인권 존중, 환경, 안전, 윤리 등 다양한 이에스지 경영 활동을 점검하고 개선 과제를 실행한 최우수 협력사 2개사, 우수 협력사 3개사가 성과를 인정받았다. 이어 빠르게 변화하는 경영 환경에 대응할 수 있도록 전문가 특별 강연과 분과별 맞춤형 실무 교육을 진행했다.

특별 강연은 인공지능(AI) 활용 기술과 이에스지 실무 트렌드 및 SH 공급망 관리 정책 방향을 주제로 이뤄졌고 분과별 맞춤형 실무 교육은 인권, 안전, 계약 분야를 중심으로 실시됐다.

황상하 SH 사장은 “협력사 여러분이 현장에서 이에스지 경영을 실현할 수 있도록 지속적으로 지원할 계획”이라며 “앞으로도 협력사와의 동반 성장을 위한 협력 기반을 확대해 나가겠다”고 말했다.