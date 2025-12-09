[헤럴드경제=함영훈 기자] 최근 넷플릭스 오리지널 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등 글로벌 콘텐츠를 통해 한국식 온천·사우나가 국내외에서 주목받고 있다.

금호리조트는 연말·겨울방학 시즌을 맞아 국내 대표 온천 명소인 아산스파비스 온천수 워터파크와 화순아쿠아나에서 차별화된 웰니스 여행 콘텐츠를 구성하고, 여기에 글램핑 보너스, 파격적인 할인 혜택을 덧붙였다고 9일 밝혔다.

국내 최초 100% 천연 온천수 워터파크 아산스파비스에서는 온천과 캠핑을 동시에 즐길 수 있는 ‘올인원 힐링 패키지’를 선보인다.

아산스파비스는 프리미엄 캠핑 휴양지 아산스파포레를 함께 운영해 자연 속 휴식을 원하는 고객들에게도 안성맞춤이다. 이번 패키지는 ▷아산스파포레 1박 ▷스파비스 2인 이용권 ▷구명조끼 ▷닥터피쉬·딩글러 체험 등 다양한 액티비티를 포함해 숲속 글램핑의 여유와 온천수 워터파크의 따뜻함을 모두 즐길 수 있다.특히, 아산스파비스의 온천수는 중탄산나트륨과 20여 종의 광물질이 풍부해 피부 개선과 혈액 순환 촉진 등 피로 회복에 탁월한 효과를 자랑한다.

바데풀·온천풀·대형 파도풀·유수풀 등 다양한 시설을 갖춰 어린이 동반 가족은 물론 연인과 친구까지 모두가 즐길 수 있는 사계절 온천 워터파크이다.

‘올인원 힐링 패키지’는 12월 5일부터 내년 3월 8일까지 금·토요일을 제외한 주중에 한해 이용 가능하며, 금호리조트 홈페이지에서 예약할 수 있다.

전남의 대표 온천 휴양지 화순아쿠아나에서는 올겨울 따뜻한 온천과 고즈넉한 대나무 풍경이 어우러지는 ‘겨울 감성 포토존’을 선보인다.

포토존 오픈을 기념해 SNS 인증샷 이벤트도 진행되며, 참여 고객에게는 닥터피쉬·딩글러 체험권을 무료로 제공할 예정이다. 자연 속 온천과 물놀이를 동시에 즐길 수 있는 겨울철 힐링 여행으로 구성했다.

연말을 맞아 따뜻한 할인 행사도 준비했다. 오는 12월 14일부터 20일까지 온천 이용권 30매 이상 구매 시 정상가 대비 30% 할인 혜택이 적용돼 기업 행사나 대가족 단위 방문객에게 적합하다.

화순아쿠아나는 나트륨, 리튬, 아연이 함유된 천연 온천수를 사용해 관절염, 신경통 등 각종 질환 예방은 물론 피부 개선에도 효과적이다. 대형 온천탕부터 아쿠아풀, 야외 수영장 등 다양한 물놀이 시설을 갖춰 어린이부터 어른까지 모두를 위한 겨울철 힐링 여행지라는 평가를 받고 있다.