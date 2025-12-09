진원, 육지 아닌 바다에 더 깊어 여진도 10회 수준…노토 당시 14시간 130회와 큰 차이

[헤럴드경제=정목희 기자] 일본 혼슈 동북부 아오모리현 앞바다에서 지난 8일 오후 11시 15분께 일어난 규모 7.5 지진으로 30여 명이 다쳤다.

교도통신이 9일 자체 집계한 결과에 따르면 혼슈 아오모리현과 이와테현, 홋카이도에서 나온 부상자는 모두 34명이다. 이번 지진으로 일부 도로 통행이 금지되고 수도 공급도 끊기면서 아오모리현과 홋카이도에서 학교 187곳이 휴교했다.

하지만 사망자가 있다는 보도는 전해지지 않았고, 큰 물적 피해도 없는 것으로 보인다.

아오모리현 지진 피해는 지난해 1월 1일 혼슈 중부 이시카와현 노토반도에서 발생했던 규모 7.6 강진의 피해와 비교하면 지금까지는 상당히 작은 편이다.

노토 강진 당시에는 이튿날에만 약 50명의 사망자가 확인됐고, 5만7000여 명이 피난했다. 와지마(輪島)시 고층 건물은 옆으로 눕듯 쓰러지기도 했다.

현재까지 노토 지진 사망자는 재해 관련사를 포함해 691명이다. 재해 관련사는 지진에 따른 주택 붕괴나 화재 등 직접 피해로 사망한 것이 아니라 피난 생활로 병이 생기거나 지병이 악화해 숨진 사례를 뜻한다.

아오모리현 지진과 노토 지진은 규모가 비슷했다. 일본 기상청의 흔들림 정도인 진도도 6강과 7로 아주 큰 차이는 없었다. 진도의 최대 수치는 7이다.

하지만 이번 지진은 아오모리현 앞바다에서 발생했고, 노토 지진은 노토반도 북쪽 육지와 바다의 경계부에서 일어났다. 진원 깊이도 이번 지진은 54㎞였으나, 노토 지진은 16㎞였다. 보통 지진 깊이가 얕으면 피해 규모가 커진다.

또 노토 지진 당시에는 와지마시 관광 명소였던 아침시장에서 대규모 화재가 발생해 주민들이 숨지기도 했다.

여진 횟수도 다소 차이가 있다. 노토 지진 때는 지진 발생 이후 약 14시간 동안 진도 2 이상 여진이 약 130회 발생한 것으로 알려졌지만, 아오모리현에서 전날 강진 이후 이날 오후 1시까지 일어난 여진 횟수는 약 10회다.

다만 일본 기상청은 이날 새벽 기자회견에서 대형 지진 이후 규모가 더 큰 지진이 발생할 확률이 1% 정도는 된다면서 “최악의 경우에는 동일본 대지진과 같은 지진이 일어나는 것도 가정할 수 있다”고 밝혔다.

기상청은 아오모리현 지진과 관련해 ‘홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보’를 처음으로 발표했다.

2022년 12월 도입된 이 주의 정보는 일본해구·쿠릴해구를 따라 거대지진 발생이 예상되는 진원 지역에서 규모 7.0 이상의 지진이 일어나 거대 지진 발생 가능성이 평소보다 커졌다고 판단되는 경우 발령된다.

다카이치 사나에 총리는 “자신의 목숨은 스스로 지킨다는 원칙에 따라 방재 행동을 취해 달라”며 향후 1주일 정도는 기상청과 지자체 정보에 유의하면서 대피 장소 확인, 가구 고정 등 지진 대비책을 재확인해야 한다고 당부했다.