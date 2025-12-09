‘GEN3 에보’ 머신에 최적화된 ‘아이온 레이스’ 제공 1월 10일 멕시코시티서 ‘한국’ 타이틀 스폰서 대회 개최

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 전기차 레이싱 타이어 독점 공급사이자 오피셜 파트너로 활동 중인 세계 최고 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(이하 포뮬러 E)’ 시즌 12의 개막전 ‘2025 구글 클라우드 상파울루 E-PRIX’가 지난 6일(현지시간) 성황리에 막을 내렸다고 9일 밝혔다.

이번 개막전이 펼쳐진 ‘아넴비 삼바드롬 서킷’은 총 11개 코너, 2.93㎞ 길이로 구성된 고난도 서킷으로, 긴 가속 구간 이후 빠른 방향 전환이 반복되는 까다로운 주행 조건에서 경기가 진행됐다.

한국타이어는 공식 전기차 레이싱 타이어 ‘아이온 레이스’를 공급해 드라이버의 대회 운영을 안정적으로 지원했다. 최고 속도 322㎞/h, 제로백 1.86초를 구현하는 차세대 전기 레이싱 머신 ‘GEN3 에보’에 최적화된 ‘아이온 레이스’는 고속 코너링에서도 안정적인 접지력, 탁월한 내열성과 조향 응답성을 유지하며 머신의 강렬한 레이싱 퍼포먼스를 완벽 뒷받침했다.

이번 대회에서는 ‘안드레티 포뮬러 E’ 소속 제이크 데니스가 포뮬러 E 시즌 12 첫 번째 우승을 거머쥐었다. 포뮬러 E 시즌 9의 드라이버 챔피언이기도 한 데니스는, 시즌 11의 드라이버 챔피언 올리버 롤랜드의 거센 추격 속에서도 안정적인 주행으로 침착하게 선두를 지켜냈다.

다음 대회는 내년 1월 10일(현지시간) 열리는 ‘2026 한국 멕시코시티 E-PRIX’로, 시즌 첫 번째 ‘한국(Hankook)’ 타이틀 스폰서 대회다. 멕시코시티의 ‘오토드로모 헤르마노스 로드리게스 서킷’은 해발 2250m의 고산지대에 자리잡아 고난도 테크니컬 코스로 잘 알려져 있다.

한국타이어는 멕시코시티 대회를 포함한 주요 경기에 ‘팬 빌리지’를 마련, 모터스포츠 팬들과의 소통을 강화하고, 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’ 제품 전시, 레이싱 시뮬레이터 체험 등 다양한 프로그램을 운영하며 브랜드 경험 확장에 나설 계획이다.