[헤럴드경제=문영규 기자] 무신사·더블유컨셉·에이블리·지그재그 등 일부 온라인 패션 플랫폼에서 판매되는 ‘구스다운(거위털) 패딩’ 가운데 일부 제품이 충전재로 쓰이는 거위털 함량이 기준에 미치지 못한 것으로 확인됐다.

9일 한국소비자원 조사에 따르면 4개 패션 플랫폼에서 판매되는 구스다운 패딩 24개 제품 가운데 5개 제품이 거위털 비율 기준(80% 이상)을 충족하지 못한 것으로 드러났다.

제품별로는 클릭앤퍼니 ‘워즈경량패딩점퍼’(거위털 비율 57.1%), 프롬유즈 ‘구스다운사가폭스퍼숏패딩’(51.0%) 등의 거위털 비율이 절반 가량이었다.

레미 ‘구스다운숏점퍼’(35.4%), 라벨르핏 ‘루벨르구스다운숏패딩벨티드패딩’(37.6%) 등은 절반에도 못 미쳤고 힙플리 ‘트윙클폭스퍼벨트롱패딩’(6.6%)는 6%대에 불과했다.

온라인 판매 페이지에선 ‘구스’(거위)로 표기된 제품이 실제론 ‘덕다운’(오리털)인 것도 있었다.

에이블리가 판매한 벨리아 ‘007시리즈프리미엄구스다운니트패딩(4.7%), 젠아흐레 ’리얼폭스구스다운거위털경량숏패딩‘(1.9%) 등 2개 제품은 온라인 판매 페이지에서는 ’구스‘로 표시돼 있었지만, 실제 제품의 품질표시에는 ’덕다운(오리털)‘으로 적혀 있는 것으로 나타났다.

이 제품들의 실제 거위털 비율은 1.9∼4.7% 수준에 불과했다.

이번 조사는 9월 25일 기준 각 플랫폼에서 ‘구스다운’ 제품을 추천순으로 정렬해 30만원 미만 제품을 선정해 이뤄졌다.

거위털 비율 ‘부적합’ 30%, 솜털 적게 들어간 경우도…

한국소비자원은 조사한 24개 제품 중 7개에 대해 거위털 비율이 ‘부적합’하다고 판단했다.

플랫폼별로는 에이블리가 5개 제품 중 4개였고 지그재그는 5개 제품 중 2개였다. 더블유컨셉은 6개 제품 중 1개의 거위털 비율이 부적합했다. 무신사 판매 제품 8개는 거위털 비율에 문제가 없었다.

솜털·깃털 구성 비율(조성혼합률)도 문제였다. 레미, 프롬유즈 등 2개 제품은 실제 솜털의 비율이 표시보다 낮았고 3개 제품은 아예 조성혼합률 표시가 빠졌다.

또 조사대상 중 12개 제품이 혼용률, 제조자 정보, 주소·전화번호 등 필수 품질표시 사항이 누락되거나 중국어·영어 등 외국어로만 표기돼 현행 기준에 맞지 않는 것으로 확인됐다.

제품의 충전성(복원력), 탁도·유지분 등 위생성, 유해물질 안전성 등은 전체 제품이 관련 기준에 적합했다.

업체들 ‘부랴부랴’ 사태 수습

한국소비자원에 따르면 문제가 지적된 7개 업체는 제품 판매를 중단하거나 상품정보를 수정했으며, 교환·환불 조치를 진행하겠다고 회신했다.

플랫폼사들도 모니터링 강화, 패널티 부과, 환불 안내 등을 통해 재발 방지를 약속했다.

최근 아웃도어 브랜드 노스페이스가 다운 충전재 혼용률을 잘못 기재한 사실이 드러나기도 했다. 최근 무신사에서 판매된 ‘1996 레트로 눕시 재킷’ 일부 제품에서 표기된 ‘구스다운 80%, 깃털 20%’가 실제와 달리 리사이클 다운 충전재로 확인된 것이다.

노스페이스는 전 제품군 전수조사 끝에 13개 품목에서 동일한 오류를 확인하고 공식 사과와 함께 환불 절차를 안내하겠다고 밝히기도 했다.

소비자원은 “다운 제품은 충전재를 직접 확인할 수 없어 표시 정보가 더욱 중요하다”며 “온라인 정보와 실물 표기가 다를 수 있어 수령 후 품질표시를 반드시 확인해야 한다”고 당부했다.

소비자원은 다운 제품을 포함한 생활 의류 관련 소비자 피해가 반복되는 만큼 관련 정보를 ‘소비자24’ 홈페이지를 통해 지속적으로 제공할 계획이다.