[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어가 7일(현지시간) 트럼프 대통령이 러시아와 우크라이나 전쟁에서 물러설 가능성을 언급했다.

폴리티코와 스카이뉴스 등에 따르면 이날 카타르 도하에서 열린 도하포럼 연사로 나선 트럼프 주니어는 ‘트럼프 대통령이 우크라이나에서 발을 뺄 가능성이 있는가’라는 물음에 “그럴 수도 있다”고 했다.

그는 “아버지의 장점이자 독특한 점은 그가 다음에 무엇을 할지 아무도 알 수 없다는 것”이라며 “그의 예측불가능한 점이 모두를 정직한 방식으로 행동하게 한다”고 했다.

트럼프 주니어는 이날 우크라이나가 러시아보다 부패하다고도 했다. 아울러 이러한 구조적 부패 문제로 인해 전쟁이 악화하고 있다고 주장키도 했다.

현재 우크라이나에선 안드리 예르마크 전 대통령실 비서실장 등 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 최측근을 대상으로 한 부패 스캔들에 대한 수사가 이뤄지고 있다.

예르마크 전 실장은 에너지 공기업의 리베이트 비리를 수사하는 국가반부패국(NABU)이 자신을 몸통으로 지목하고 자택을 압수수색하자 비서실장직에서 전격적으로 물러난 상태다.

트럼프 주니어는 “전쟁 때문에, 아울러 역사상 가장 위대한 마케터 중 한 명이었기에 젤렌스키는 신과 같은 존재가 됐다”며 “좌파 진영에서 그는 잘못을 저지를 리 없고, 비난받을 여지가 없는 인간이 됐다”고도 했다.

한편 젤렌스키 대통령은 유럽 주요국들과의 협의를 거친 수정 종전안을 곧 미국 측과 공유할 예정이다.

젤렌스키 대통령은 “미국 측 기류는 기본적으로 타협점을 찾자는 것이지만, 영토 문제와 관련한 복잡한 이슈들이 있다”며 “타협점은 아직 찾지 못했다”고 했다.

미국은 우크라이나가 동부 돈바스 지역을 포기해야 한다는 입장을 고수하는 것으로 알려졌다.

러시아와 우크라이나는 지난달부터 미국이 작성한 종전안을 두고 협상을 하고 있지만, 영토 문제 등 핵심 사안을 두고 이견을 좁히지 못하고 있다.