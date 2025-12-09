아들을 위해 세상과 맞서는 엄마 ‘미라’역 맡아

[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 최지우가 영화 ‘슈가’로 3년 만에 스크린으로 돌아온다.

제작사는 최지우 주연의 영화 ‘슈가’가 내년 1월 개봉을 확정했다고 9일 밝혔다.

영화 ‘슈가’는 1형 당뇨 판정을 받은 어린 아들을 위해 법과 규제의 장벽을 넘어 직접 의료기기를 만들어낸 엄마 ‘미라’의 사랑과 성장을 담은 휴먼 실화 드라마다. 극 중 최지우는 아들을 지키기 위해 세상과 맞서는 엄마 ‘미라’ 역을 맡았다.

최지우는 그는 이번 작품을 통해 기존의 멜로퀸 이미지를 벗고, 아이를 위해서라면 물불 가리지 않는 강인한 모성애와 세상을 향해 목소리를 높이는 당찬 면모를 선보일 예정이다. 실제 엄마이기도 한 그는 1형 당뇨 환우 가족들이 겪는 현실적 고통과 아이를 지키려는 절박함에 깊이 공감해 출연을 결정한 것으로 전해졌다.

연출을 맡은 최신춘 감독은 “최지우 배우가 보여줄 에너지는 상상 이상이다. 우아함 뒤에 숨겨진 강단과 뜨거운 모성애가 ‘미라’라는 캐릭터와 완벽히 일치했다”며 “그녀의 연기 인생에서 가장 놀랍고 따뜻한 챕터가 될 것”이라고 밝혔다.