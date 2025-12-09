[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 조진웅이 이른바 ‘소년범 논란’ 이후 은퇴를 선언하자 그가 출연하는 드라마 ‘시그널2’의 방영 여부가 불투명해지면서, CJ ENM 등 콘텐츠 관련주에 대한 투자심리가 급격히 얼어붙었다. 이미 제작비가 투입된 드라마가 방영되지 못하면, 관련 기업들 실적에 악영향이 불가피하다는 우려에서다.

9일 한국거래소에 따르면, CJ ENM은 전날 2.25% 내린 6만900원에 거래를 마쳤다. 지난 9월22일 장중 기록한 최고가(8만2300원) 대비 무려 26%나 급락한 수치다. 이날 외국인과 기관투자가가 각각 7억원, 17억원 어치를 순매도했다.

CJ ENM 자회사이자 ‘두번째 시그널’ 기획을 맡은 스튜디오드래곤(-0.77%)과 제작사 비에이엔터테인먼트를 계열사로 둔 콘텐트리중앙(-1.88%)도 동반 하락했다.

조진웅이 과거 소년범 전력 논란에 갑작스레 은퇴를 선언한 것이 주가에 영향을 미친 것으로 보인다.

CJ ENM 산하 방송사 tvN은 창사 20주년 기념작으로 내년 초 시그널2 방영을 앞두고 있었다. 흥행에 성공했던 시즌1에 이어 김은희 작가가 시즌2의 각본을 썼고 김혜수·이제훈·조진웅 배우가 그대로 출연해 기대작으로 평가받았다. 이 작품에 투입된 제작비만 수백억원대에 달하는 것으로 전해진다.

하지만 주연을 맡은 조진웅이 고등학생 시절 강도·강간 혐의로 소년보호처분을 받아 소년원에 송치됐었다는 보도에 은퇴를 선언하자 드라마 방영 여부가 불투명해졌다.

조진웅 은퇴 선언에 주가가 하락하자 콘텐츠주 온라인 종목 토론방에는 개인 투자자의 성토가 쏟아졌다.

누리꾼들은 “방송가 초비상인데 CJ ENM은 침묵중이고 주주들만 마음 고생하며 지옥문이 열렸다”, “‘시그널2’ 방영이 결국 취소됐다는 소식이 나오면 더 하락할 것 같아 걱정” 등의 반응을 보였다.

다만, 일각에서는 이번 논란이 콘텐츠주에 미치는 영향은 크지 않을 것이라는 분석도 나온다.

신은정 DB증권 연구원은 “이번 논란과 직접적 관련이 있는 기업은 CJ ENM과 스튜디오드래곤뿐인데, 이날은 콘텐츠주 전반적으로 주가가 다 내렸던 만큼 관련 영향은 크게 없다고 봐야 한다”며 “넷플릭스의 워너브라더스 인수 발표 이후 독과점 우려 때문에 하락한 것으로 본다”고 말했다.