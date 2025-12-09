중국 인공지능(AI) 지형을 논할 때 흔히 베이징의 국가급 연구 거점, 상하이의 글로벌 상업화 무대, 선전의 하드웨어·제조혁신을 떠올린다. 그러나 최근 가장 주목받는 도시는 ‘항저우’다. 항저우는 지방정부·대학·기업 간 삼각 협력을 통해 AI를 도시 운영에 적용하는 독자적인 혁신 모델을 구축하고 있다.

항저우 AI 생태계의 첫 번째 특징은 정책 일관성과 실증 중심의 추진이다. 항저우를 성도로 둔 저장성은 2017년 ‘디지털경제 제1호 프로젝트’를 통해 도시 운영 데이터를 단계적으로 개방하며 실증 기반 도시 행정을 강화했다.

대표 사례인 ‘시티브레인(城市大脑)’은 교통·치안·응급 시스템을 통합해 도시 문제를 전반적으로 개선했다. 적용 이후 주요 교차로 정체시간이 15% 줄고 응급차 출동 시간도 절반 가까이 단축됐다. 이러한 변화는 중앙정부 승인 과정을 거치지 않고 도시 전체를 테스트베드로 활용한 실행력에서 비롯됐다.

두 번째 특징은 지식 자본과 인재 풀의 긴밀한 연계다. 알리바바·저장대학교·저장랩은 AI, 클라우드, 사물인터넷(IoT) 분야에서 산학연 공동 프로젝트를 통해 연구와 산업을 빠르게 연결하고 있다.

항저우시 정부는 청년 인재에게 주거 및 정착 지원, 교육·의료 편의를 제공하며 전문 인력 유입을 촉진한다. 저장대 교수들은 기업들과 네트워크를 통해 학생들이 스타트업 창업과 기술 개발에 참여하도록 장려한다. 이를 통해 항저우에는 연구 성과가 실험실에 머무르지 않고 산업 현장으로 이어지는 기업가정신과 창업 문화가 자리 잡았다.

세 번째 특징은 산업 클러스터의 높은 집중도와 빅테크 기반 생태계다. 항저우에는 AI·핀테크·로봇·의료 등 하이테크 기업 약 1만6000개가 모여 있으며 디지털경제가 국내총생산(GDP)의 28.8%를 차지한다.

알리바바, 넷이즈 등 빅테크는 데이터·컴퓨팅·물류·콘텐츠 등 핵심 인프라를 개방하며 스타트업 ‘훈련장’을 제공하고 있다. 알리바바 산하의 다모 아카데미는 재생에너지 예측 기술·클라우드 데이터베이스 등을 상용화하며 생태계 확산을 이끌고 있다. 위항구 AI 타운과 빈장구 하이테크 존에서는 스타트업 간 기술·인재 교류가 활발하고, 융자·투자 프로그램도 촘촘하다.

이러한 환경 속에서 딥시크,유니트리, 브레인코 등 ‘항저우 육룡(六小龙)’으로 불리는 신흥 AI 기업들이 빠르게 성장하고 있다.

한국 기업에도 시사점은 분명하다. 항저우는 도시 단위 실증(PoC) 속도가 빠르고 민관 협력이 활발해 저전력·저비용 모델 수요가 높다. 한국 기업이 강점을 지닌 스마트 시티, 의료·헬스케어, 물류 자동화 분야는 항저우의 도시 운영 플랫폼과 협업 가능성이 있다. 또한, 항저우는 교통·환경·산업 안전 등에서 대규모 비정형 데이터를 생성하기 때문에, 기후변화 대응 모델 개발이나 산업 재해 상황 인식 등 글로벌 공동 난제 해결에 적합한 무대가 될 수 있다.

결국 항저우 모델의 핵심은 AI를 도시 운영 현장에 빠르게 결합하는 실행력이다. 한국 기업이 이러한 흐름을 전략적으로 활용한다면 단순 기술 교류를 넘어 AI 생태계의 파트너로 자리매김할 수 있을 것이다.

오신영 코트라 항저우 무역관 과장