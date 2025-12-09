[헤럴드경제=문영규 기자] 사우디아라비아 수도 리야드 중심 상업지구에 조성된 ‘코리아 빌리지’(Korea Village)에서 왜곡된 한복 차림의 사람들이 나타나 이를 바로잡아야 한다는 목소리가 제기됐다.

서경덕 성신여대 교수는 지난 10월 사우디 대표 글로벌 축제인 ‘리야드 시즌’(Riyadh Season)에 코리아 빌리지가 조성됐다며 “현지 한국인들의 제보에 따르면 이와 관련한 사회관계망서비스(SNS) 영상에 최근까지 기괴한 한복 차림의 여성들이 등장해 논란이 되고 있다”고 9일 밝혔다.

서 교수는 “전통 한복 디자인과는 거리가 멀다”며 “무엇보다 태극기만 덕지덕지 붙여놨다고 해서 한복으로 간주할 수는 없을 것”이라고 지적했다.

그는 “중동 지역에 한국 문화를 알린다는 좋은 취지로 시작된 일이지만 한국의 전통 의상인 ‘한복’에 대해 좀 더 자문을 받고 진행했어야 했다”고 했다.

또한 “최근 중국은 한복의 원조가 ‘한푸’라며 억지 주장을 계속 펼치고 있는데, 이런 상황들은 빌미만 제공할 따름”이라고 우려했다.

서 교수는 “주최 측은 제대로 된 한복으로 빨리 교체하라”고 주문하며 “SNS상에서 중동인들에게 오해를 불러 일으키지 않도록 해야만 할 것”이라고 강조했다.

코리아 빌리지는 K-팝, K-푸드, K-패션, 한복 체험, 나전칠기 등 전통 공예까지 폭넓게 아우르는 융합형 복합문화공간으로 구성돼 한국 문화의 중동 확산에 실질적 거점으로 큰 기대를 모았다.