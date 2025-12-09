[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 멕시코가 미국 농가에 필요한 물을 충분히 공급하지 않고 있다며, 멕시코가 정해진 양을 방류하지 않을 경우 5%의 추가 관세를 부과하겠다고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스 ‘트루스소셜’에서 “멕시코가 우리의 포괄적 물 협정을 지속적으로 위반하고 있으며, 이로 인해 텍사스의 작물과 가축이 심각한 피해를 보고 있다”고 주장했다. 그는 멕시코가 지난 5년간 협정을 어겨 미국에 80만 에이커풋(acre-foot) 이상의 물을 제공하지 않았다고 지적하며, 오는 31일까지 20만 에이커풋을 우선 방류하고 나머지도 곧 이어서 공급해야 한다고 촉구했다.

트럼프 대통령은 “멕시코가 현재 아무런 응답을 하지 않고 있다”며 “이는 필요한 물을 받아야 할 미국 농민들에게 매우 불공정하다”고 말했다. 이어 “이 물이 방류되지 않을 경우 멕시코에 5% 관세를 부과하도록 승인했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령이 언급한 협정은 미국이 1944년에 멕시코와 체결한 물 공유 협정이다. 미 의회조사국(CRS)에 따르면 미국과 멕시코는 이 협정에서 양국을 흐르는 리오그란데강과 콜로라도강의 물을 공유하기로 했으며 이에 따라 미국은 매년 150만 에이커풋의 물을 멕시코에 제공해야 한다.

반면 멕시코는 미국에 5년마다 175만 에이커풋의 물을 제공하기로 했지만 5년 주기의 종료(10월 25일)를 불과 몇달 앞둔 지난 7월까지 73만 에이커풋을 제공하는 데 그쳤다.

멕시코가 약속한 방류량을 채우지 못한 이유로는 가뭄 등 기후 변화, 인구 증가, 시설 노후화 등이 거론된다.

멕시코가 물을 충분히 공급하지 않은 탓에 멕시코와 인접한 미국 텍사스주의 농가가 피해를 봤고, 트럼프 행정부 당국자들은 멕시코 측에 협정 준수를 촉구해왔다.