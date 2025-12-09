SKT·KT, 9일부터 온라인 사전 예약 SKT, 가성비·어린이 콘텐츠 등 제공 KT, 유해 사이트 차단 등 안심박스 혜택 LTU+, 키즈폰 출시 준비 중

[헤럴드경제=고재우 기자] 통신 3사가 연평균 ‘두 자릿수’ 대로 급성장 중인 국내 키즈폰 시장 공략에 나섰다.

갤럭시 중저가 모델을 기반으로 한 키즈폰 사전 예약이 시작되면서 가성비는 물론, 스마트폰 액세서리, 교육 앱 탑재, 자녀 위치 실시간 공유 등 다양한 혜택을 내세운 통신사 간 경쟁도 치열해지고 있다.

9일 업계에 따르면 국내 초등학생 등 스마트폰 보급률이 증가로 키즈폰 시장이 성장하면서, 이날부터 개시된 키즈용 LTE 스마트폰 사전 예약에 통신 3사가 모두 공을 들이고 있다.

SK텔레콤은 오는 11일까지 T 다이렉트샵을 통해 ‘ZEM 폰 포켓피스’ 온라인 사전 예약을 받는다. 온∙오프라인 정식 출시는 이달 12일이다.

ZEM 폰 포켓피스는 기존 ZEM 폰 포켓몬 데이션의 네 번째 시리즈다. 해당 에디션은 포켓몬스터 기반 디자인, 가성비 높은 가격대, 어린이 콘텐츠 혜택 제공 등이 특징이다. 삼성전자 갤럭시 A17 단말기를 기반으로 제작됐고, 색상은 라이트블루로 출시된다. 출고가는 34만9800원(VAT 포함)이다.

SKT는 ZEM 폰 포켓피스 구매 시 포켓피스 크로스백, 파우치 키링, 폰 케이스, 폰 스트랩, 액정 보호 필름 등을 제공한다. 모두 KC 인증을 받은 제품들이다.

ZEM 폰 포켓피스에는 교육 및 안전 관련 앱도 탑재됐다. 스마트폰 사용 습관 관리, 어학, 초등 시사 뉴스 등 서비스를 이용할 수 있다. 특히 ZEM 앱을 통해 부모와 자녀 계정을 연결하면 실시간 위치 조회, 사용 시간 관리, 안심 설정, 안심 리포트 등도 이용 가능하다.

또 초등 영어 교육을 위한 ‘오래영어’ 앱이 기본으로 들어가 있어, 맞춤형 1대1 학습 커리큘럼이 제공된다. ZEM 폰 포켓피스 이용자라면 오래영어 앱을 6개월간 무료로 쓸 수 있다.

KT도 이날부터 전국 KT 매장 및 공식 온라인몰을 통해 폼폼푸린 키즈폰 사전 예약을 받는다. 마찬가지로 공식 출시는 오는 12일이다.

폼폼푸린 키즈폰은 갤럭시 A17을 기반으로 폼폼푸린 테마가 적용된 제품이다. 이를 통해 만 12세 이하 이용자는 KT 주니어 전용 요금 2종 가입할 수 있다.

부모가 10만원 이상 요금제를 사용하고, 자녀가 주니어 전용 요금제를 선택하면 ‘우리아이할인’을 통해 8800만원 추가 할인 혜택도 가능하다.

이와 함께 주니어 전용 요금제 가입 이용자는 월 3300원 상당의 KT 안심박스를 무료로 쓸 수 있다. KT 안심박스는 ▷자녀 위치 실시간 확인 ▷유해 사이트 차단 ▷스마트폰 최소 기능만 허용하는 ‘열공모드’ 등 기능을 제공하는 부가서비스다.

이외에도 갤럭시 A17에 활용할 수 있는 액세서리, 라벨 프린터기 등이 함께 제공된다.

아울러 LG유플러스도 현재 키즈폰 출시를 계획 중인 것으로 알려졌다.

윤명원 SKT 채널&디바이스 담당은 “앞으로도 SKT는 부모와 아이가 모두 만족할 수 있는 맞춤형 키즈폰과 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

손정엽 KT 다바이스 사업본부장 상무도 “매년 많은 고객이 찾는 키즈폰을 올해는 조금 더 완성도 있게 준비했다”고 덧붙였다.