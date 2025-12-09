[헤럴드경제=민성기 기자] 배현진 국민의힘 의원은 최근 장경태 더불어민주당 의원의 성추문과 배우 조진웅의 소년범 논란을 두고 여권에서 두둔성 발언들을 하는 것에 대해 “대국민 가스라이팅이 선을 넘고 있다”고 비판했다.

8일 배 의원은 자신의 페이스북을 통해 “범죄 피해자에게 2차, 3차 가해를 하는 데에는 거리낌이 없으면서도 유난히 범죄의 가해 경험이 있던 그룹 내 인원에는 과도한 관대함과 측은지심으로 드라마를 강요해댄다”라고 꼬집었다.

그러면서 “이 민주당 이재명 정부도 주요 인사만 도합 31범인 전과자 정부라 했었나”라고 반문하며 “조두순도 사정이 있었지 않겠냐며 불쌍하다 얘기 나올 판이다. 매스껍다”라고 덧붙였다.

앞서 조진웅은 고교 시절 강도·강간 혐의 및 차량 절도 등에 연루돼 소년보호처분을 받았다는 의혹이 제기되며 파장을 일으켰다.

조진웅을 둘러싸고 정치권 논쟁이 확산하고 있다.

이같은 배경에 조진웅이 오랫동안 범여권 인사로 인식됐다는 점을 지목한다. 조진웅은 지난 8월 다큐멘터리 영화 ‘독립군:끝나지 않은 전쟁’을 이재명 대통령과 함께 관람했고, 친여 성향 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연하는 등 친여 성향을 보여왔다.

이러한 논란과 관련해 민주당 내부에서는 신중론도 제기됐다. 박범계 의원은 SNS를 통해 “조진웅 배우의 청소년기 비행 논란이 크다. 저도 깜짝 놀랐다”면서도 “대중들에게 이미지화 된 그의 현재는 잊힌 기억과는 추호도 함께 할 수 없는 정도인가”라고 말했다.

같은 당 김원이 의원 역시 “청소년 시절의 잘못을 어디까지, 어떻게, 언제까지 책임져야 하는가? 고민이 깊어진다”라며 조진웅의 은퇴 결정에 안타까움을 표했다.

이에 범여권이 조진웅을 두둔하는 흐름을 보이는 반면, 범야권은 그의 과거 전력을 고리로 현 정부를 향한 공세를 강화하고 있다는 해석이다.

조진웅은 디스패치가 고교 시절 차량 절도·성폭행 연루 의혹을 보도한 뒤 “성폭행과는 무관하다”는 입장을 냈지만 논란이 이어지자 은퇴를 발표했다. 소속사는 “미성년 시절 잘못한 행동이 있었다는 점은 확인했다”고 밝혔다. 그의 은퇴로 방송·영화계는 작품 조정에 들어갔다.