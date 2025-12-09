[헤럴드경제=박연수 기자] 신세계백화점은 전국 주요 점포에서 연말 전시를 개최한다고 9일 밝혔다.

먼저 광주신세계갤러리는 내년 1월13일까지 ‘겨울의 베이커리 카페’를 테마로 한 ‘신세계제과점:오늘도, 빵과 커피’를 진행한다. 카페거리를 그대로 옮겨 놓은 듯한 이색적인 공간과 작품을 만날 수 있다. 김재용 작가 등 10인이 참여한다.

대전신세계갤러리는 12일부터 내년 2월8일까지 ‘Holidays Together’를 주제로 전시를 한다. 이번 전시는 베이스먼트, 권하나, 윤형택, 그림비 등 작가 7인이 참여한다. 한 해를 마무리하는 연말을 맞아 각자의 방식으로 시간을 보내는 사람들의 이야기를 다양한 시선으로 담아낸다.

대구신세계갤러리도 오는 19일부터 내년 1월25일까지 하이엔드 아트 전시 ‘The Beyond Collection’를 진행한다. 국내외 블루칩 작가들의 리미티드 판화부터 원화까지 다양한 작품을 선보인다.

신세계갤러리 관계자는 “다양한 문화 경험을 통해 풍성하고 따뜻한 겨울이 되시기를 바란다”고 말했다.