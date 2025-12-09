8일 관악산 관음사지구 공원 사업 착공식 개최…산책로, 도시숲 갖춘 ‘서남권역 공원녹지 거점공원’ 조성 10일 난향숲길지구 생활밀착형 공원도 착공하며 관악산공원 24 프로젝트 공약 목표 초과 달성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]바쁜 일상 속 여가와 휴식에 대한 국민적 수요가 증가하는 가운데, 관악구(구청장 박준희)가 연말에도 관악산 공원 정비에 매진하며 ’전국구 힐링 성지’의 명성을 이어간다.

구는 민선 8기 출범 이후 천혜의 자연 자원인 관악산을 활용해 주민 일상에 사계절의 변화와 다채로움을 담은 정원을 제공하는 ‘관악산 공원 24 프로젝트’를 추진해 왔다.

이는 관악산 자락의 24개 근린공원을 재정비해 주민들이 언제든 자연과 문화 혜택을 누릴 수 있는 ‘특화 공원’을 조성하고 안전한 공원 이용 환경을 만드는 대규모 녹지 프로젝트다.

8일 구는 관악산 관음사지구(남현동 512-2 일대) 공원녹지 네트워크 조성사업 착공식을 개최했다. 행사에는 박준희 관악구청장을 비롯한 시·구의원 등 주민 100여 명이 참석해 ‘서남권역 공원녹지 거점공원’ 착공을 축하했다.

이날 박 구청장은 “관음사지구는 내년 여름이면 아름다운 정원과 휴게시설이 있는 남현동의 명소로 거듭날 것”이라며 녹지공간 확대와 구민 삶의 질 향상에 대한 의지를 전했다.

지난 6월 관음사지구에 난립해 있던 무허가 건물과 적치된 폐기물을 정리한 구는, 2026년 6월 준공을 목표로 산책로를 정비하고 도시 숲을 조성해 녹지 네트워크를 확대해 나간다는 방침이다.

아울러 오는 10일에는 난향동 일대 관악산 근린공원인 ‘난향숲길지구(신림동 산93-2)’에 생활밀착형 공원 조성을 위한 착공식이 개최된다. 구는 난향숲길지구 역시 기존의 무허가 건축물을 철거하고 힐링 정원과 휴게 쉼터를 설치해 새로운 주민 휴식과 여가의 장으로 재탄생시킬 예정이다.

구는 이번 연말, 2개 공원 조성 사업을 추가 착공하며 민선 8기 공약 이행 목표를 초과 달성하게 됐다. 2026년에는 관악산 삼성동 일대에 위치한 ‘신우지구’와 ‘약수암지구’에 각각 수직정원과 수국원 등 힐링 콘텐츠를 갖춘 테마 공원을 조성하며 관악산 공원 24 프로젝트를 완성할 계획이다.

박준희 구청장은 “문을 열면 꽃과 나무를 볼 수 있는 ‘일상 속 힐링’을 선사하기 위해 시작한 관악산 공원 24 프로젝트가 성공적으로 마무리 단계에 접어들었다”며 “주민의 더 큰 행복, 관악구의 더 큰 발전을 이루기 위해 ‘힐링·정원 도시 관악’의 여정을 계속해서 이어나가겠다”고 말했다.