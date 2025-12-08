[헤럴드경제=이명수 기자] 지난 5월 사망한 중학교 교사의 어머니가 8일 “아들은 죽었는데 그쪽(민원인)은 죄가 없다고 한다. 얼마나 억울하면 죽었겠습니까. 따라 죽지도 못하고 너무 힘들다”고 울분을 토했다.

사망 교사 A씨의 어머니 B씨는 8일 오후 제주도의회 도민카페에서 교사유가족협의회와 공동 개최한 기자회견 자리에서 이 같이 말했다.

B씨는 “아들이 죽었는데 아무도 죄가 없다는 게 말이 됩니까. 억울해서 살 수가 없다. 같이 따라 죽지도 못하고…”라며 흐느꼈다.

A씨 아내의 입장을 대독한 형 C씨는 “진상조사 결과가 발표될 거라는 소식을 언론에서 접하고 엄청 화가 났다”며 “내가 유족인데 어떻게 설명도 없고, 안내도 없이 이렇게 일방적으로 결과를 발표하지 라는 생각에 화가 치밀었다”며 “진상조사 결과는 저희와 상관없는 것이고, 무조건 받아들여야 하는 절차인가요. 이해가 가지 않는다”고 비판했다.

이어 “지금의 진상조사 결과를 받아들일 수 없다”며 “김광수 교육감과 제주도교육청을 신뢰할 수 없다. 7개월간 유족은 철저히 외부인이었으며 제주도교육청은 민원인만큼이나 폭력적이었다”고 강조했다.

또 “A교사는 스스로 삶을 포기한 것이 아니다”며 “학교가 그를 보호하지 않았고, 관리자가 그를 사지로 내몰았으며, 교육청이 그 시스템의 붕괴를 방치해 발생한 사회적 타살”이라고 했다.

그러면서 “허위 보고서를 만든 자들, 책임을 회피한 자들, 그리고 남편을 모욕한 자들이 법의 심판을 받고 진정한 사과를 할 때까지, 제 목소리가 멈추는 일은 없을 것”이라며 “저희 유족의 마음을 헤아려주고 함께 해주신 단체 분들, 고인의 제자와 시민분들을 믿고 끝까지 고인의 억울한 죽음을 달래기 위해 노력할 것”이라고 다짐했다.

C씨는 “동생의 죽음 이후 8개월이 다돼가는 지금 무척이나 힘이 든다”며 “어린 자녀들 뒷바라지부터 시작해서 몸 하나 추스르기도 쉽지 않다”며 “별다른 수입이 없다보니 먹고 사는 문제도 만만치 않으며 교육청을 믿지 못하다 보니 직접 챙겨야 할 것들도 많다”고 호소했다.

박두용 교사유가족협의회 대표는 “제주도교육청 진상조사 결과 보고서는 한마디로 ‘부실’, ‘은폐’, ‘제 식구 감싸기’의 결정판이었다”며 “경찰 수사 핑계를 대며 5개월을 끌더니, 결국 내놓은 것은 알맹이 없는 맹탕 보고서와 솜방망이 처벌 뿐”이라고 말했다.

박 대표는 ▲진상조사 보고서 폐기 및 독립조사위원회 구성 ▲교육부 외부감사 및 특별감사 ▲허위경위서 작성 교감 등 책임자 즉각 고발 ▲근로복지공단 및 사립학교교직원연금공단 공무상 재해 인정 ▲교육감 사과 및 타 직군에 지원하는 실질적 생계 및 치료 지원 대책 시행 등을 요구했다.

김광수 제주도교육감은 이날 뉴시스와 통화에서 “외부기관 감사 등을 요청하지 않을 생각”이라며 “진상조사에서 미흡하거나 잘못된 게 없는 것으로 알고 있다”고 말했다.

또 “지난 5월 장례식장에서 유족분들에게 최선을 다해서 순직(처리를) 돕겠다 했다”며 “문제는 순직 관련해서 신청 주체가 사립학교다. 사학재단이기 때문에 재단이 중요한 역할을 해야 한다”고 덧붙였다.

앞서 제주도교육청은 지난 4일 A교사 사망사건 진상조사 브리핑을 열고 ‘학교 민원대응팀의 민원 처리가 최종까지 이뤄지지 않아 고인이 민원으로부터 보호 받지 못했다’고 판단했다. 또 A교사가 민원 스트레스 및 여러가지 질병 치료를 받고 있음에도 건강 상태를 고려하지 못한 학교 관리자의 복무 처리 과정이 있었다‘고 종합 의견을 밝혔다.