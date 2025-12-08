130mm 유도로켓, 전자전 장비 등 갖춰

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] HJ중공업은 8일 오후 해군의 연안방어 전력인 국산 신형고속정 4척의 통합진수식을 개최했다. 이번에 진수된 고속정은 HJ중공업이 2022년 해군의 신형 고속정(PKX-B Batch-II) 확보 사업에 따라 건조한 첫 번째 물량이다.

이날 진수식은 안상민 해군 군수사령관(소장), 지상혁 방위사업청 함정사업부장 직무대리(해군 대령), 차영주 국방기술품질원 함정센터장을 비롯해 군 주요 관계자와 유상철 HJ중공업 대표 및 조선소 임직원, 해군 장병 등이 참석한 가운데 부산 영도조선소에서 진행됐다.

신형 고속정(PKMR·Patrol-boat Killer Medium Rocket)은 노후한 참수리급 고속정(PKM)을 대체해 연안방어 임무를 수행할 차세대 고속정이다. 최신 전투체계와 130mm 유도로켓, 전자전 장비, 대유도탄 기만체계를 갖추어 기존 고속정보다 화력과 생존성, 임무 수행 능력이 크게 향상된 것이 특징이다.

특히 워터제트 엔진을 적용해 연근해 및 저수심 해역에서도 어망 간섭 없이 작전이 가능하며, 핵심 구역의 방탄 성능 강화, 내충격 설계, 방화격벽, 스텔스 건조 공법 등을 적용해 선체 안전성과 생존성을 획기적으로 높였다.

HJ중공업은 해군의 신형 고속정(PKX-B Batch-I) 건조 사업에 따라 방위사업청이 발주한 16척 전 함정을 건조해 해군에 인도한 바 있다. 이후 개선사항 등을 반영한 2단계 사업(Batch-II)에서도 지금까지 발주된 12척을 모두 수주하는 성과를 거뒀다.

1972년 국산 최초의 고속정을 시작으로 50여 년간 대한민국 함정 건조 역사를 이끌어온 HJ중공업은 이번 고속정 역시 설계부터 건조까지 100% 자체 기술로 완성했다.

HJ중공업 관계자는 “지난 2016년 첫 신형고속정을 진수한 이후 지금까지 총 20척의 신형고속정을 성공적으로 진수했다”며 “함정 전문 방위사업체로서 쌓아온 기술력과 건조 경험을 토대로 K-방산의 위상 제고에 기여하겠다”고 밝혔다.