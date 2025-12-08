[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 12월 4일 오전 마포구청 시청각실에서 신규 직원 45명과 함께 청렴 실천 서약을 하고 반부패 청렴 의지를 다졌다.

이날 신규 직원들은 청탁 근절과 직무수행의 공정성 등에 관한 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률과 서울특별시 마포구 공무원 행동강령의 주요 내용을 담은 반부패 청렴서약서를 낭독했다.

이어 대표 신규 직원에게 구청장이 직접 청렴 배지를 달아주며, 공직자로서의 각오를 되새기는 시간을 끝으로 행사를 마무리했다.

박강수 마포구청장은 “청렴 실천 서약식과 교육을 통해 청렴의 가치를 최우선으로 삼고, 공직 생활을 이어가기를 바란다”라며 “공직자로서 첫발을 내디딘 여러분의 앞날을 응원하겠다”고 말했다.

마포구는 청렴의 가치관을 재정립하고 부정부패의 유혹에 타협하지 않겠다는 의미로 ‘청렴, 나부터’라는 문구로 자체 제작한 청렴 배지를 직원들에게 배부하여 업무시간 중 상시 패용할 수 있도록 했다.

또한 올해 ‘청렴실무추진TF 회의’를 개최하여 ‘마포구 반부패·청렴도 향상 종합 계획’을 수립하고, ‘청렴추진협의체 회의’, 청렴도 향상 및 부패방지 기본 조례 제정, 찾아가는 현장 청렴 교실 ‘청렴온더GO’ 등 다양한 시책을 추진하고 있다.