[헤럴드경제=이원율 기자]러시아가 우크라이나 영토 점령전에 속도를 높이는 분위기다. 미국과 함께 우크라이나 전쟁 종전을 위한 협상이 이어지는 와중이다.

영국 일간 텔레그래프가 7일(현지시간) 전황 추적 사이트 딥스테이트의 자료를 분석해보니, 러시아는 지난 11월 한 달간 약 200제곱마일(약 518㎢)의 우크라이나 영토를 점령한 것으로 확인됐다.

이는 지난 10월 러시아가 점령한 영토 면적인 100제곱마일보다 두 배 가까이 늘어난 숫자다.

미국의 싱크탱크 전쟁연구소는 러시아의 진격 속도를 놓고 “4년 전 우크라이나 침공 후 가장 빠른 속도에 근접했다”고 분석했다.

우크라이나 돈바스(루한스크·도네츠크주) 전체 점령을 노리는 러시아군은 도네츠크주의 격전지이자 군사·병참 요충지인 포크로우스크 함락을 눈앞에 두고 있다.

포크로우스크 인근의 미르노흐라드는 러시아군에게 포위될 위기에 처해 있다.

러시아군은 현재 도네츠크주의 거점 도시이자 이른바 ‘요새 도시’로 칭해지는 슬로비얀스크를 노리고 도네츠크주 동부 소도시인 시베르스크로 진격하고 있기도 한 모습이다.

러시아 측이 텔레그램에 밝힌 내용에 따르면 러시아군은 소규모 침투 부대를 이용, 우크라이나 전선 뒤로 침투해 시베르스크 북쪽 주거 지역을 점령했다.

딥스테이트 분석에 따르면 러시아군과 우크라이나군은 시베르스크 절반에서 교전을 이어가고 있다.

우크라이나군은 치열한 전투가 지속되고 있다고 했다.

텔레그래프는 러시아군이 여러 곳에서 진격하고 있지만 우크라이나 전선이 즉각 붕괴하지는 않을 것이라며, 본격적으로 겨울에 접어들면 러시아의 진격 속도가 다소 느려질 것으로 전망했다.

다만 이 신문은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 자국군에 동계 전투 준비를 명령했다며 이는 러시아가 영토 확장 요구를 완화하지는 않을 것임을 시사한다고 했다.

트럼프 “젤렌스키에 조금 실망”

러시아와 우크라이나는 지난달부터 미국이 작성한 종전안을 두고 협상을 이어가고 있다.

다만, 영토 문제 등을 놓고 이견을 좁히지 못하는 모습이다.

러시아는 우크라이나에 돈바스 전체에 대한 양보를 주장하고 있다. 우크라이나의 나토(NATO·북대서양조약기구) 가입 포기와 병력 축소도 요구 중이다.

이런 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에 대해 실망감을 표하기도 했다.

트럼프 대통령은 워싱턴 DC의 케네디센터 공로상 시상식에 참석하기 위해 이 센터에 도착, 취재진을 만난 자리에서 ‘러시아, 우크라이나와의 협상에서 다음 단계는 무엇인가’라는 물음에 “우리는 푸틴 대통령과 대화해왔고, 젤렌스키 대통령을 포함한 우크라이나 지도자들과 대화했다”며 “나는 젤렌스키 대통령이 몇시간 전까지도 제안을 읽지 않은 데 조금 실망스럽다”고 했다.