유치~초2 전문 교육원 아소비가 ‘2025 제26회 한국프랜차이즈산업발전 유공’에서 5년 연속 ‘한국프랜차이즈산업협회장상’을 수상하며, 가맹점과 본사의 동반 성장을 실천하는 프랜차이즈 브랜드임을 다시 한번 입증했다.

‘한국프랜차이즈산업발전 유공’은 프랜차이즈 산업 발전에 이바지한 우수 기업을 선정해 업계의 노력과 성과를 격려하기 위해 마련된 시상식이다. 산업통상자원부가 주최하고 농림축산식품부·식품의약품안전처가 공동으로 개최하며, 대통령 및 국무총리 표창이 수여되어 국내 최고 권위를 자랑한다.

아소비는 전국 약 2,000개 교육원을 운영하고 있는 국내 대표 교육 프랜차이즈로, 특허받은 한글 교재와 개정 교육과정을 반영한 초등 교재를 통해 교육 콘텐츠 경쟁력을 확보하고 있다.

특히 가맹점 성장 기반을 강화하는 ‘상생 경영 체계’가 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 아소비는 ▲합리적인 초기 투자 비용 ▲본사 로열티가 없는 수익 구조 ▲철저한 지역 보호 정책 ▲지속 가능한 운영을 위한 본사 컨설팅과 교육 지원 등 가맹점 부담을 줄이고 안정적인 수익 창출이 가능한 구조를 갖추고 있다.

아소비교육 김정훈 상무는 “본사와 지사, 그리고 전국 교육원 원장님들이 함께 만들어낸 성과”라며 “앞으로도 가맹점이 안정적으로 운영하며 성장할 수 있도록 실질적인 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 아소비는 2023년 제24회 한국프랜차이즈산업발전 유공에서 국무총리 표창을 수상해, 정부 포상을 받은 교육 브랜드로 주목받은 바 있다.