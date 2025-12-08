AI카메라 감지 후 전광판 통해 위험경보 메시지 전달

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 부산항 신항 북 컨테이너 2단계 항만배후단지 조성공사 현장에 안전을 위해 AI 기반의 스마트 교통신호체계를 도입했다고 8일 밝혔다.

해당 현장은 고지대 산악지형에 조성된 공사용 가도로, 대형 덤프트럭을 이용해 토석을 실어 나르는 작업이 많아 상·하행 차량 간 시야 확보가 어렵고 급커브 구간이 많아 충돌위험이 상존해 왔다.

이에 부산항만공사는 건설장비의 운행 안전성을 높이고, 현장 근로자의 산업재해를 예방하며, 궁극적으로 정부의 핵심 국정과제인 ‘생명과 안전이 우선인 사회’실현에 기여하기 위해 AI 기반 스마트 교통체계를 도입했다.

AI 기반 스마트 교통시스템은 기존의 단순 경고표지판과 달리 시야 확보가 어려운 곡선부 진입 차량을 AI 카메라가 자동으로 감지하고 반대편 차량 운전자에게 전광판을 통해 위험경보 메시지를 실시간 제공한다.

AI 카메라는 카메라 시야각에 진입하는 모든 대상물체 중 사전에 학습한 화물차량을 인식하고, 이후 차량 움직임에 따라 신호를 자동으로 제어한다. 이를 통해 현장의 상하행 차량 및 곡각지의 덤프트럭 운전자 간 사각지대를 해소하고 교차 구간 충돌위험을 획기적으로 감소시킬 것으로 기대된다.

송산근 부산항만공사 사장은 “정부의 안전중심 정책을 적극이행하며 앞으로도 항만 건설현장에 AI 도입을 지속적으로 확대해 안전수준을 한 단계 더 높이고 사고없는 안전한 부산항 구현에 최선을 다하겠다”고 말했다.